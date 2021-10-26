«المصرية لحقوق الإنسان»: إلغاء مد حالة الطوارئ خطوة إيجابية للحقوق والحريات

رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالقرار الصادر عن الرئيس عبدالتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مؤكدة أنه يعد خطوة إيجابية هامة لوضعية حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إنها قد سبق أن طالبت على مدار سنوات طويلة بضرورة إلغاء حالة الطوارئ، مشيرة إلى أن هذا القرار يعد تطبيقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، قائلًا في تدوينة عبر «فيس بوك»: «يسعدني أن نتشارك معًا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».

وتابع: «هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.. وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهدائنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار، ومعًا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه، تحيا مصر».

ولاقى قرار الرئيس السيسي إشادات واسعة وترحيب سياسي وبرلماني وحقوقي، وأشادت المنظمات الحقوقية والمجلس القومي للحقوق الإنسان بقرار الرئيس.

وأكد المجلس القومي، أن هذا الإعلان الشجاع والواعي لهو خطوة هامة نحو تعزيز وتنفيذ وحماية حقوق الإنسان المصري، كما أنه يعبر بصدق ويعكس بشكل كبير حالة الاستقرار والتنمية التي تشهدها البلاد بفضل القيادة الحكيمة والمستنيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ويأتي تنفيذًا أمينًا وشجاعًا لما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويبرهن على أن الدولة جادة وعازمة على بذل كافة الجهود لتعزيز حقوق الإنسان.