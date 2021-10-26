وزير الطاقة الروسى: لدينا آفاق كبيرة للحد من انبعاثات الكربون

قال نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي وزير الطاقة ألكسندر نوفاك، إن روسيا لديها آفاق كبيرة، سواء من حيث الحد من انبعاثات الكربون في المشاريع القائمة أو في تطوير مرافق إنتاج الطاقة الجديدة ذات التأثير البيئي المنخفض، مبيناً أن ميزان الطاقة الحالي لروسيا يُعد أحد أكثر الموازين تنوعًا ونظافة في العالم.



وأضاف نوفاك -خلال مشاركته في قمة مبادرة الشرق الأوسط بالعاصمة السعودية الرياض - أن روسيا تعتزم الوصول إلى حياد الكربون في موعد لا يتجاوز عام 2060، حيث يشكل الغاز الطبيعي اليوم جزءًا مهمًا من ميزان الطاقة الروسي، فضلاً عن منشآت توليد الطاقة النووية، موضحا أن بلاده تخطط لزيادة حصة الطاقة النووية في ميزان الطاقة وتطوير اتجاهات جديدة".



وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي -حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية- أنه على الرغم من تطوير التوليد الخالي من الكربون، فإن مصادر الطاقة الهيدروكربونية لن تتوقف عن لعب دور رئيس في الأسواق العالمية. متابعًا: "نرى إمكانات كبيرة في هذا الاتجاه في الغاز، حيث يُعد أنظف مصدر للطاقة الهيدروكربونية، وفي الوقت نفسه، من الواضح أنه من الضروري زيادة الكفاءة والملاءمة البيئية لاستخدام الهيدروكربونات من خلال استخدام أحدث التقنيات".



ودعا ألكسندر نوفاك المشاركين إلى مواصلة مناقشة الاتجاهات والتحديات الرئيسة في تطوير الطاقة العالمية في إطار مؤتمر الطاقة العالمي الخامس والعشرين، المقرر عقده في مدينة سانت بطرسبرج في روسيا خلال الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر 2022.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الحكومة الروسية أنها ستخصص 38.5 مليار روبل (نحو 546 مليون دولار) لدعم الشركات الصغيرة والمنظمات الاجتماعية غير الحكومية في ظل قيود كورونا الجديدة.

وقال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إن الدعم سيشمل نحو 3 ملايين شخص، ونأمل أن يغطي هذا الإجراء بشكل جزئي الجزء المفقود من الإيرادات للمؤسسات المتضررة".

وذكرت وسائل إعلام روسية، أن الدعم سيكون على شكل صرف منح مالية للموظفين في الشركات الصغيرة المتأثرة من فرض قيود في روسيا، وتعادل قيمة المنحة الحد الأدنى للأجر المعتمد من قبل الحكومة الروسية.

وكانت الحكومة الروسية أعلنت الأسبوع الماضي عن فرض عطلة رسمية مدفوعة الأجر في البلاد لمدة أسبوع اعتبارا من 30 أكتوبر الجاري (وحتى 7 نوفمبر 2021)، كذلك مُنحت الأقاليم الروسية، التي تشهد تزايدا في الإصابات، فرض عطلة بناء على الوضع الوبائي لديها.