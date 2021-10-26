ارتفاع أرباح «فيسبوك» فى ظل تداعيات قضية الوثائق

أعلنت شركة "فيسبوك" عن تحقيق مستوى أعلى من المتوقع في الأرباح في الربع الأخير من العام، وسط تداعيات قضية "وثائق فيسبوك" التي تفيد بأن الشركة قدمت النجاح المالي على سلامة المستخدم.

وقالت الشركة إن دخلها الصافي نما بنسبة 17٪ من يوليو إلى سبتمبر الماضيين ليصل إلى 9.19 مليار دولار، بوصول سعر السهم الواحد إلى 3.22 دولار، مدعوما بعائدات الإعلانات القوية.

ويمثل هذا النمو ارتفاعا من 7.85 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، حيث سيجل سعر السهم 2.71 دولار، فيما نمت الإيرادات الإجمالية إلى 29.01 مليار دولار.

ويأتي هذا الإعلان عقب الوصول إلى مجموعة ضخمة من الوثائق الداخلية عرفت بـ"وثائق فيسبوك"، حصلت عليها مؤسسات إعلامية أمريكية بينها وكالة أسوشيتيد برس، إضافة إلى شهادة مسربة الوثائق فرانسيس هاوغين أمام لجنة "قانون الأمان عبر الإنترنت" في البرلمان البريطاني.

وعلى صعيد آخر، أقامت شركة "فيسبوك" الأمريكية دعوى على مواطن أوكراني في بلاده اتهمته فيها بسرقة بيانات 178 مليون مستخدم، وبيعها عبر مواقع التواصل.

وأشار ممثلو "فيسبوك" إلى أنه "في الفترة من يناير 2018 ولغاية سبتمبر 2019، تمكن ألكسندر سولونشينكو المعروف أيضا باسم سولومامي المستعار من الوصول إلى بيانات تعريف الحسابات وأرقام الهواتف لـ178 مليون مستخدم للشبكة، واستخدم لهذا الغرض برنامجا خاصا يرسل الطلبات تلقائيا إلى المستخدمين من خلال تطبيق ماسنجر".

ووفقا للادعاء، "باع سولومامي البيانات المسروقة في منتدى متخصص على الإنترنت، ونشر أيضا على البوابة بيانات 10 ملايين مستخدم لبنك Privatbank الأوكراني وشركة تحليلية فرنسية".

وجاء في بيان الادعاء، أن "سولونشينكو تصرف بشكل مخالف لشروط الخدمة وقواعد المنصة".

وتتوقع إدارة "فيسبوك" أن "تلزم المحكمة سولونشيكو بتعويضها عن الضرر، ومنعه من استخدام خدمات الموقع".