نواب البرلمان وشخصيات عامة يشيدون بقرار الرئيس السيسى بإلغاء مد حالة الطوارئ

قال النائب حازم إمام، عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارىء، يعلن انتهاء التحديات الأمنية التي كانت تواجه الدولة في السنوات الماضية، وبداية مرحلة جديدة من استعادة الأمن والاستقرار واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف "إمام"، في تصريحات له، أن القرار له دلائل عديدة منها نجاح الدولة في مواجهة الإرهاب والانتصار على مموليه، قائلا: "وهو أمر يؤكد قوة الدولة، كما يؤكد احترام الدولة للقوانين المنظمة لحقوق الإنسان".

وتابع عضو مجلس النواب: "سيكون لذلك القرار نتائج إيجابية على أرض الواقع، علي المستوى الخارجى والداخلي، لاسيما فيما يتعلق بالقطاع السياحي والاقتصادي من خلال زيادة معدلات الاستثمار في كافة القطاعات بالدولة".

ووجه النائب حازم إمام، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، علي ذلك القرار، مشيرا إلى أنه قائد حقيقي تمكن من إنقاذ البلاد وأعادها من أيدى مختطفيها، كما أعاد لها الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى التنمية بفضل المشروعات القومية في مختلف القطاعات، كما وجه التحية لأبطال القوات المسلحة والشرطة الباسلة وشهداء الوطن الذين ضحوا بحياتهم في سبيل حماية الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.

فريدة الشوباشي: يوم تاريخي

أبدت الكاتبة والنائبة فريدة الشوباشى ترحيبها بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى إلغاء مد قانون الطوارىء في جميع أنحاء البلاد، واصفة إياه باليوم التاريخي.

وكتبت "الشوباشي" عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يوم تاريخي.. إلغاء مد حالة الطوارئ.. قرار الرئيس السيسي.. لسة مش فاهمين ليه بنحب هذا القائد؟".

رئيس لجنة القوى العاملة بالنواب: قرار تاريخي

من جانبه أشاد عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي التاريخي الصادر بشأن إلغاء حالة الطوارئ المستمرة في البلاد منذ عشرات السنين.

وقال "عبدالفضيل"، في تصريحات له، إن هذا القرار رسالة للخارج قبل الداخل بأن مصر دولة مستقرة وأمنة رغم التحديات الداخلية، والتوترات الملتهبة في منطقة الشرق الأوسط، مطالبًا المنظمات الداخلية والخارجية المعنية بحقوق الإنسان أن تشيد وتثمن هذا القرار التاريخي وتستعين به في تقاريرها، وتكشف للعالم أن مصر دولة أمنة وراعية لحقوق الإنسان، خاصة وأن هذا القرار يأتي تزامنًا وتماشيًا مع المبادرة التي أطلقها الرئيس بشأن استراتيجية حقوق الإنسان.





وأكد "عبدالفضيل"، أن إلغاء "الطوارئ" يعني أن مصر قد تخلصت من الإرهاب الذي حاول النيل منها، خاصة خلال العشر سنوات الماضية، وأن أمنها القومي أصبح في مرحلة الأمان، داعيًا عمال مصر إلى الاستمرار في مساندة الدولة خلال الفترة المقبلة للمشاركة في معركة التنمية والتعمير.

وأوضح أن هذا القرار سينعكس إيجابيًا على عملية التنمية التي تشهدها مصر، لما يحمله من دلالات بمناخ العمل والاستثمار الأمن في البلاد، وبأنه ثمرة من ثمار تلاحم الشعب مع الدولة لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية، وأن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي ترد الجميل للشعب العظيم بالمزيد من الحريات والحقوق.

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: يؤكد على استقرار البلاد

وثمن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، والمتحدث باسم الـ28 نقابة عامة وكافة المؤسسات الاجتماعية والثقافية التابعة للتنظيم النقابي، إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي إلغاء حالة الطوارئ في البلاد، وإلغاء مدها مجددًا.

وقال حسن شحاتة، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر حسن شحاتة، في تصريحات صحفية، إن الاتحاد العام والذي يمثل أكثر من 25 مليون عامل "حجم قوة العمل في مصر"، يرى أن هذا القرار يؤكد على الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد، والذي انعكس بالإيجاب على خطة التنمية التي تنفذها الدولة المصرية في كافة المجالات، والتي يراها العالم أجمع في مشروعات عملاقة توفر فرص العمل، وتخدم عملية التنمية ومناخ الاستثمار، وكذلك استراتيجيات ومبادرات تحفظ حقوق الإنسان، وتحمي العامل من كافة التحديات التي تواجه عالم العمل والعمال، مؤكداً على أن عمال مصر على العهد في الاستمرار في مساندة الدولة لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية.

رئيس جامعة طنطا: انطلاقة لبناء الجمهورية الجديدة

في ذات السياق أكد الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات بمثابة قرار تاريخي وانطلاقة كبرى لبناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس الجامعة، في بيان له، أن قرار رئيس الجمهورية يؤكد على حالة الاستقرار والأمن التي تشهدها ربوع مصر كلها والرؤية الشاملة للجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها على أساس احترام الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاجتماعية والصحية.

قرار إلغاء مد حالة الطوارئ

كان الرئيس السيسي، أعلن عبر صفحته الرسمية عن قرار إلغاء حالة الطوارئ بالبلاد، وجاء نص إعلان الرئيس كالتالي:

"يسعدني أن نتشارك معًا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.. هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء، وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار.. معا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر".

ل الحرب أو حالة تهدد بوقوع حرب، وحدوث اضطرابات داخلية أو كوارث عامة أو انتشار وباء، مما يعني تعرض الأمن العام في أراضي الجمهورية أو مناطق منها للخطر.