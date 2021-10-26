الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مستجدات فيروس كورونا حول العالم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

فيروس كورونا حول
فيروس كورونا حول العالم

دائما ما يبحث المواطنون على محرك البحث جوجل على  مستجدات فيروس كورونا حول العالم، حيث تواصل البلدان في تسجيل  معدلات الإصابة والوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا بنسب متفاوتة، حيث إن هناك عدد من البلدان شهدت استقرارا في معدلات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع حملات التطعيم التي تتم على مستوى العالم.

 

ويرصد "الدستور" مستجدات فيروس كورونا حول العالم ليوم الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١، وذلك في بعض الدول الإقليمية بالشرق الأوسط أو عالمياً.

 

مستجدات فيروس كورونا حول العالم

صرح المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين، مي فينغ، أن الصين طعمت حوالي 75.6 في المئة من سكانها بالكامل باللقاحات المضادة لوباء فيروس كورونا.

 

وأوضح أن عدد من تلقوا الجرعات المطلوبة المضادة لفيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، حتى الآن بلغ نحو 1.068 مليار من بين سكانها البالغ عددهم 1.412 مليار نسمة.

 

وأظهرت البيانات الرسمية في الصين أنه تم استخدام 2.245 مليار جرعة من اللقاحات حتى يوم السبت الماضى، حيث بدأت الصين فى حقن من مر على تطعيمهم 6 أشهر على الأقل بجرعة منشطة على أن تكون الأولوية للعاملين في الوظائف الضرورية وكبار السن ومن يعانون من ضعف المناعة.
 

وبشكل عام استطاعت الصين احتواء الفيروس إلى حد كبير وتعد الحالات المتفرقة التي تظهر محليا ضئيلة بالمقارنة بالحالات المسجلة في دول أخرى.

 

مستجدات فيروس كورونا فى إقليم شرق المتوسط


وفي دولة تونس، أصدرت السلطات التونسية قرارًا بفرض "جواز التطعيم" ضد كورونا، على التونسيين داخل البلاد والأجانب الذين يزورونها من الخارج، وفق مرسوم رئاسي نشرته الجريدة الرسمية، الجمعة.

 

وطبقا للمرسوم الذي أعلنت تونس فإنه سيتعين أيضا على كل المسؤولين والموظفين إظهار بطاقة التطعيم الخاصة بهم للوصول إلى الإدارات العامة والخاصة، وسيتم تعليق مباشرة العمل لمن لم يتلقوا التطعيم.

 

وأضاف المرسوم الرئاسي التونسي أن التصريح مطلوب أيضا لدخول المقاهي والمطاعم والفنادق والمنشآت السياحية، ويمنح جواز التطعيم لكل تونسي أو مقيم في البلاد يبلغ من العمر 18 سنة فما فوق، واستكمل التلقيح ضد فيروس كورونا.

مستجدات فيروس كورونا حول العالم معدلات الإصابة الوفاة فيروس كورونا نسب متفاوتة معدلات الإصابة الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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