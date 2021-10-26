وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية للتنشيط السياحى

ترأس، مساء أمس الإثنين، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مؤكدًا على أهمية التكاتف وتعزيز مزيد من التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين كافة قيادات الوزارة والهيئة والأطراف ذات الصلة بهذا الملف للعمل سويًا بما يساهم في دفع وتنشيط حركة السياحة الوافدة لمصر، واستعادة مصر لمكانتها التنافسية بين مصاف الدول السياحية.

كما عرض وزير السياحة بعض مستجدات العمل السياحي خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه بدءًا من شهر نوفمبر المقبل سيتم العمل بقرار تطبيق الحد الأدنى مقابل الإقامة في المنشآت الفندقية، والذي يتم بالتوازي مع إجراءات إعادة تقييم الفنادق، وذلك في إطار العمل على ضمان جودة الخدمات المقدمة للسائحين في مصر.

كما أكد الدكتور خالد العناني، على حرص الوزارة الشديد على التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية في جميع المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والأماكن الأثرية بكل دقة وصرامة حفاظًا على سلامة المواطنين والعاملين بالقطاع والسائحين.

وعن المشاركات السياحية الدولية خلال شهر أكتوبر الجاري، استعرض الوزير في إيجاز الفعاليات الهامة التي تضمنتها زيارته الأخيرة للعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في فعاليات المعرض السياحي الدولي IFTM TOP RESA، وكذلك فوز الجناح المصري المشارك في المعرض السياحي الدولي UITM الذي انعقد في العاصمة الأوكرانية كييف بجائزة أفضل جناح مشارك بالمعرض.

كما لفت الوزير إلى استلام أول ملحقين سياحيين يتم تعينهم بالمكاتب السياحة الخارجية منذ تعيين أخر ملحق عام 2017 العمل في كل من برلين ولندن، لافتًا إلى أنهم من العناصر المتميزة والمشهود لها بالكفاءة من أبناء الوزارة.

وتطرق الاجتماع لعرض ومناقشة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمشاركة المصرية في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM) World travel Market 2021)، والتي ستنطلق فعالياتها في نوفمبر بالعاصمة البريطانية لندن.