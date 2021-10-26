الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نادى القضاة يثمن قرار الرئيس بإنهاء فرض حالة الطوارئ بالبلاد

نادي القضاة
نادي القضاة

يثمن نادي قضاة مصر قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السیسی- رئيس الجمهورية - بإنهاء فرض حالة الطواري بالبلاد ، ويهنىء الشعب المصري العظيم بهذا القرار الشجاع ، الذي يؤكد على حالة الاستقرار، والأمن والأمان بالبلاد بفضل تضحيات شهداء الوطن الأبرار، وجهود مؤسسات الدولة المخلصة ، ويدل على أن مصر تمضي في طريقها بخطي ثابتة نحو مزيد من التقدم والازدهار.


كان قد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم،  إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

 

وقال الرئيس السيسي في تدوينة عبر "فيس بوك": “يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد”.

 

وتابع: “هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.. وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهدائنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار. ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر”


قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مؤسسات الدولة بمختلف القطاعات تعمل بشكل دءوب لتحقيق مزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي للمجتمع المصري، متابعًا أن وصف الرئيس السيسي مصر بواحة للأمان يعكس الاستقرار الأمني الذي تعيشه في منطقة مضطربة.

 

وأكد السفير بسام راضي، خلال مداخلة هاتفية له  أن مصر وجدت طريقها في العمل والتنمية والبناء وتعيش المفهوم الشامل للاستقرار، لافتًا إلى أن مصر حققت إنجازًا فيما يتعلق بملف الحرب ضد الإرهاب بالتزامن مع تحقيق التنمية، مؤكدًا أن قرار إلغاء حالة الطوارئ تتبعه قرارات أخرى مختصة بكل وزارة على حدة وكلٍ في تخصصه.

عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي نادي القضاة الشعب المصري قناة القاهرة والناس قضاة مصر مد حالة الطوارئ السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

الصحة: 889 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و48 حالة وفاة

فرصة.. تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة 2021| الرابط والخطوات

رئيس جامعة الأزهر: قرار الرئيس بإلغاء الطوارئ عبور جديد للدولة المصرية

نادى القضاة يثمن قرار الرئيس بإنهاء فرض حالة الطوارئ بالبلاد

ضبط 70 طن مياه معبأة مجهولة المصدر بجنوب سيناء

رابط حجز موعد تلقي لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

منى رجب

مريم ملاك.. قصة تفوق رغم التنمر

ماجد حبته

رد جميل تاريخى.. فى مزاد!

الحسين عبدالرازق

كرموا محمد صلاح!

مؤمن المحمدي

حسن عبد الحفيظ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "٢٤".. مفاوضات الحزب الوطنى مع الإرهابيين

القس. رفعت فكرى

أعطوا أبناءكم وقتًا

صور

تجميل ميادين القاهرة

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

«الإحصاء الفلسطينى»: الميزان التجارى سجل ارتفاعًا فى قيمة العجز 6% فى أغسطس

وزير إسرائيلى ينتقد قرار الحكومة تصنيف مؤسسات مجتمع مدنى فلسطينية «إرهابية»

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل إلى وقف البناء الاستيطانى