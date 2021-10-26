نادى القضاة يثمن قرار الرئيس بإنهاء فرض حالة الطوارئ بالبلاد

يثمن نادي قضاة مصر قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السیسی- رئيس الجمهورية - بإنهاء فرض حالة الطواري بالبلاد ، ويهنىء الشعب المصري العظيم بهذا القرار الشجاع ، الذي يؤكد على حالة الاستقرار، والأمن والأمان بالبلاد بفضل تضحيات شهداء الوطن الأبرار، وجهود مؤسسات الدولة المخلصة ، ويدل على أن مصر تمضي في طريقها بخطي ثابتة نحو مزيد من التقدم والازدهار.



كان قد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة عبر "فيس بوك": “يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد”.

وتابع: “هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.. وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهدائنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار. ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر”



قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مؤسسات الدولة بمختلف القطاعات تعمل بشكل دءوب لتحقيق مزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي للمجتمع المصري، متابعًا أن وصف الرئيس السيسي مصر بواحة للأمان يعكس الاستقرار الأمني الذي تعيشه في منطقة مضطربة.

وأكد السفير بسام راضي، خلال مداخلة هاتفية له أن مصر وجدت طريقها في العمل والتنمية والبناء وتعيش المفهوم الشامل للاستقرار، لافتًا إلى أن مصر حققت إنجازًا فيما يتعلق بملف الحرب ضد الإرهاب بالتزامن مع تحقيق التنمية، مؤكدًا أن قرار إلغاء حالة الطوارئ تتبعه قرارات أخرى مختصة بكل وزارة على حدة وكلٍ في تخصصه.