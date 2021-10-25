الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» تستعد لإطلاق المحطة الثالثة من حملة «بالوعي مصر بتتغير»

حملة وعي
حملة وعي

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لإطلاق حملة "بالوعي… مصر بتتغير للأفضل" في محافظة أسيوط نهاية الأسبوع الجاري، لتصل إلى محطتها الثالثة عقب انطلاقها في ١٠ أكتوبر بمحافظتي بني سويف والمنيا لتواصل الانطلاق في إطار المرحلة الأولى التي تضم بني سويف، المنيا، أسيوط وسوهاج، بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة.

وتستهدف الحملة القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتركز على نشر الوعي بشأن أربع قضايا أساسية تحتل أولوية قصوى على مسار التنمية وبصفة خاصة في النهضة التنموية التي تشهدها الدولة في الوقت الحالي، وتضم قضايا الزيادة السكانية والزواج المبكر والتمكين الاقتصادي وتنمية الطفولة المبكرة.

وأكدت ريمونة كنعان مستشار وزيرة التضامن، أن الحملة تقوم  بالتركيز على الطفولة المبكرة للحفاظ على الأبناء حتى 4 سنوات، حيث تعمل الحملة على إنشاء حضانات جديدة  لتغطية الفجوة الموجودة فى هذه المناطق، بالإضافة إلى التوعية بعدم اختيار حضانات غير مرخصة حتى لا يتعرض الأطفال للخطر لأنها قد تكون فى أماكن لا تتوفر فيها شروط الأمان، أو لعدم وجود مدرسين مدربين ومؤهلين لذلك، فى ظل اهتمام الرئيس بتغطية الحضانات فى كل قرى حياة كريمة.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن الوزارة معنية بشكل أساسي ببناء الإنسان والاستثمار في الأجيال القادمة، مثنية على دور الجمعيات الأهلية والرائدات المجتمعيات والمتطوعين في إحداث التأثير الإيجابي على المجتمعات المحلية وإلى تحقيق التغيير المطلوب الوصول إليه من أجل الوصول إلى التنمية العادلة والمستدامة للدولة المصرية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحملة كافة القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث ستعمل الحملة فيما يزيد علي 82 قرية ونجع بمحافظة المنيا.

أما عن عمل الرائدات والمثقفات والمكلفات، أوضحت أن دورهن ينقسم إلى ٣ محاور: الأول الحشد تجاه القوافل قبل انطلاقها، الثاني تسجيل البيانات وتفريغها، أما الثالث فهو التعاون مع المديريات للعمل على تنفيذ الخدمات المطلوبة.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة مبادرة الرئاسية قرى حياة كريمة التمكين الاقتصادي الطفولة المبكرة وزارة التضامن الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

الصحة: 889 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و48 حالة وفاة

فرصة.. تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة 2021| الرابط والخطوات

رئيس جامعة الأزهر: قرار الرئيس بإلغاء الطوارئ عبور جديد للدولة المصرية

نادى القضاة يثمن قرار الرئيس بإنهاء فرض حالة الطوارئ بالبلاد

ضبط 70 طن مياه معبأة مجهولة المصدر بجنوب سيناء

رابط حجز موعد تلقي لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

منى رجب

مريم ملاك.. قصة تفوق رغم التنمر

ماجد حبته

رد جميل تاريخى.. فى مزاد!

الحسين عبدالرازق

كرموا محمد صلاح!

مؤمن المحمدي

حسن عبد الحفيظ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "٢٤".. مفاوضات الحزب الوطنى مع الإرهابيين

القس. رفعت فكرى

أعطوا أبناءكم وقتًا

صور

تجميل ميادين القاهرة

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

«الإحصاء الفلسطينى»: الميزان التجارى سجل ارتفاعًا فى قيمة العجز 6% فى أغسطس

وزير إسرائيلى ينتقد قرار الحكومة تصنيف مؤسسات مجتمع مدنى فلسطينية «إرهابية»

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل إلى وقف البناء الاستيطانى