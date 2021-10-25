«التضامن» تستعد لإطلاق المحطة الثالثة من حملة «بالوعي مصر بتتغير»

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لإطلاق حملة "بالوعي… مصر بتتغير للأفضل" في محافظة أسيوط نهاية الأسبوع الجاري، لتصل إلى محطتها الثالثة عقب انطلاقها في ١٠ أكتوبر بمحافظتي بني سويف والمنيا لتواصل الانطلاق في إطار المرحلة الأولى التي تضم بني سويف، المنيا، أسيوط وسوهاج، بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة.

وتستهدف الحملة القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتركز على نشر الوعي بشأن أربع قضايا أساسية تحتل أولوية قصوى على مسار التنمية وبصفة خاصة في النهضة التنموية التي تشهدها الدولة في الوقت الحالي، وتضم قضايا الزيادة السكانية والزواج المبكر والتمكين الاقتصادي وتنمية الطفولة المبكرة.

وأكدت ريمونة كنعان مستشار وزيرة التضامن، أن الحملة تقوم بالتركيز على الطفولة المبكرة للحفاظ على الأبناء حتى 4 سنوات، حيث تعمل الحملة على إنشاء حضانات جديدة لتغطية الفجوة الموجودة فى هذه المناطق، بالإضافة إلى التوعية بعدم اختيار حضانات غير مرخصة حتى لا يتعرض الأطفال للخطر لأنها قد تكون فى أماكن لا تتوفر فيها شروط الأمان، أو لعدم وجود مدرسين مدربين ومؤهلين لذلك، فى ظل اهتمام الرئيس بتغطية الحضانات فى كل قرى حياة كريمة.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن الوزارة معنية بشكل أساسي ببناء الإنسان والاستثمار في الأجيال القادمة، مثنية على دور الجمعيات الأهلية والرائدات المجتمعيات والمتطوعين في إحداث التأثير الإيجابي على المجتمعات المحلية وإلى تحقيق التغيير المطلوب الوصول إليه من أجل الوصول إلى التنمية العادلة والمستدامة للدولة المصرية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحملة كافة القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث ستعمل الحملة فيما يزيد علي 82 قرية ونجع بمحافظة المنيا.

أما عن عمل الرائدات والمثقفات والمكلفات، أوضحت أن دورهن ينقسم إلى ٣ محاور: الأول الحشد تجاه القوافل قبل انطلاقها، الثاني تسجيل البيانات وتفريغها، أما الثالث فهو التعاون مع المديريات للعمل على تنفيذ الخدمات المطلوبة.