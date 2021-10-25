الهند: السياحة من أكثر القطاعات تضررًا من كورونا

أكد وزير الخارجية الهندي هارش فارذان شرينجلا أن قطاع السياحة في بلاده كان من أكثر القطاعات تضررا من جراء تفشي وباء فيروس كورونا.

جاء ذلك في معرض كلمة ألقاها وزير الخارجية الهندي في منتدى "مبادرة خليج البنغال للتعاون الفني والاقتصادي من أجل النمو والتنمية" الذي عقد افتراضيا اليوم الاثنين.

وقال وزير الخارجية الهندي: "إن قطاع السياحة كان أحد قطاعات الاقتصاد التي أضيرت بشدة من جراء تفشي وباء فيروس كورونا، ولذلك فإن السياحة الإقليمية سيكون لها دور مهم في المساعي الرامية إلى تحقيق التعافي خلال فترة ما بعد هذا الوباء".

وأضاف الوزير شرينجلا: "إننا نحاول العمل من أجل إعادة البناء بعد تداعيات وباء كورونا وتأثيره الذي لم يسبق له مثيل على حياتنا واقتصادياتنا ورفاهية شعبنا، لأن هذا الوباء لم يستثن أحدا".

وتابع: "إن هذا المنتدى يتيح لنا الفرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب بعضنا البعض حتى يمكن تحقيق النمو والتنمية لنا جميعا".

ولفت الوزير الهندي إلى أن وباء كورونا أضاف أبعادا جديدة لطريقة إدارة الكوارث، وأن الهند ستجري تدريبات بحلول نهاية العام على سبل مواجهة الكوارث، وذلك في ظل خلفية وباء كورونا.

وأشار الوزير إلى أن الهند ستظل ملتزمة بتعميق التعاون الإقليمي، في إطار مبادرة خليج البنغال للتعاون الفني والاقتصادي.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.