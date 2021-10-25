الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«حماة الوطن» يثمن قرار الرئيس بإلغاء مد حالة الطوارئ

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

ثمن حزب حماة الوطن القرار التاريخي الذى أعلنه الرئيس السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مؤكدًا أنه قرار عظيم لإنجازات عظيمة تليق بما دُفع فيها من ثمن غالي من أرواح شهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة. 

أضاف الحزب أن القرار خطوة مهمة، جاءت بعد جهود من قبل القيادة السياسية باتت ملموسة وواضحة للجميع، وجاء من رئيس شجاع يعرف قيمة الحرية والحقوق وقيمة الشعب المصري العظيم.

وأكد الحزب أن إلغاء حالة الطوارئ في مصر إعلان رسمي بانتصارنا على الإرهاب، وأن القيادة السياسية استطاعت خلال السبع سنوات الماضية القضاء على منابع الإرهاب، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيكون له أثر كبير على جذب المزيد من الاستثمارات. 

وقدم الحزب التحية لشهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأنفسهم من أجل عودة الاستقرار والأمن والأمان إلى وطننا الغالي.

حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي البلاد الحزب القوات المسلحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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