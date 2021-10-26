الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

شيرين رضا: فيلم بنات رزق كوميدى وليس له علاقة بـ ولاد رزق

شيرين رضا
شيرين رضا

كشفت الفنانة شيرين رضا عن أنها تعاقدت علي المشاركة في بطولة فيلم "بنات رزق" بعدما قرأت السيناريو الخاص به ووجدت الشخصية الذي ستقدمها جديدة ومختلفة عليها حيث تقدم شيرين خلاله شخصية كوميدية، وأكدت في تصريحاتها معنا أن الفيلم بشكل عام ليس له علاقة بفيلم "ولاد رزق" الذي قدمه النجم أحمد عز وعمرو يوسف وحقق نجاح جماهيري كبير.

 

وأشارت شيرين في تصريحات خاصة ل"الدستور" إلى أن ستبدأ تصوير أحداث دورها في الفيلم بعدما تنتهي من الأعمال التي تواصل تصويرها في الفترة الحالية مثل الملحد مع المخرج ماندو العدل وتحت تهديد السلاح مع النجم حسن الرداد بجانب انتهائها من تصوير مسلسل ٦٠ دقيقة مع المخرجة مريم أحمدي.

 

وأوضحت أنها لا تحب تصوير أكثر من عمل في وقت واحد ولكن الظروف هي الذي وضعتها في ذلك الأمر حيث تعاقدت علي اكثر من عمل وتم تأجيلهم للتعاقد علي غيرهم ومع بدء تصويرهم عادت الأعمال المؤجلة مرة أخري.

 

ومن ناحية أخري أحتفلت شيرين رضا مؤخرا بأول عرض لفيلم قمر١٤ في مهرجان الجونة السينمائى حيث شارك الفيلم في المهرجان ضمن برنامج الأفلام خارج المسابقة الرسمية وعبرت شيرين عن سعادتها الشديدة بردود الأفعال الأيجابية التي تلقتها علي شخصيتها بالفيلم حيث قدمت دور سيدة من الصم والبكم وشاركت في الفيلم بجانب الفنان خالد النبوي.

 

يشار إلي أن أخر أعمال شيرين رضا شاركت كضيفة شرف في مسلسل “حرب أهلية” مع يسرا كما شاركت في بطولة فيلم “الغسالة” مع النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد وحقق الفيلم نجاح جماهيري كبير رغم عرضة وقت جائحة كورونا، وتستعد شيرين رضا للمشاركة في موسم رمضان المقبل بعمل جديد سيكون مفاجئة لجمهورها ومحبيها. 

السينمائي واحد جديدة جائحة كورونا الصم والبكم ناري

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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