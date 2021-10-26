الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: إلغاء حالة الطوارئ «تاريخي» وسيساهم في تحسين صورة مصر

محمود عصام موسي
محمود عصام موسي

أشاد محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس السيسى بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

قال موسى إن القرار تاريخى بإنهاء حالة الطوارئ بما يعنى تحقيق مبدأ سيادة القانون ومحاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعى، ويعكس قرار انهاء حالة الطوارىء أيضا ان الظروف الاستثنائية التى فرضت من أجلها لمواجهة الجماعات الارهابية باتت غير موجودة وان الدولة ومؤسساتها نجحت في حسم المعركة لصالح المجتمع ونأمل في مراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيا في جرائم الرأى، واطلاق سراح غير المتورطين في جرائم عنف وحمل السلاح ضد الدولة أو المواطنين.

أشار عضو النواب إلى أن القرار سيساهم أيضًا في تحسين صورة مصر أمام العالم وسيمنع الأصوات المزايدة في الخارج التى طالما وجهت انتقادات لمصر بسبب فرض حالة الطوارىء منذ 2014.

الرئيس عبدالفتاح السيسي حالة الطوارئ سيادة القانون قرار تاريخي مد حالة الطوارئ النائب محمود عصام موسي جهود التنمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي إلغاء حالة الطوارئ

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