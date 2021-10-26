الانتهاء بنسبة 100% من المعاينات المبدئية لمشروع جمعيتى لشباب الخريجين للمرحلة الرابعة فى مطروح

اكد المحاسب حسن كمال الشيباني وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح انه تم الانتهاء من اجراء المعاينات المبدئية بنسبة 100% لمشروع جمعيتي للمرحلة الرابعة لشباب الخريجين واتم ارسالها لوزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مشروع جمعيتي برئاسه السيد احمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية .

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح في تصريح خاص للدستور انه تم ارسال كشف للمتقدمين إلي وزارة التموين الذين تم استيفاء الشروط لمشروع جمعيتي خلال المرحلة الرابعة في المناطق الاكثر احتياجا وننتظر الاعتماد من خلال وزارة التموين حتي يتم اجراء المعاينات النهائية لهم واستعدادا للتشغيل لتوفير السلع التموينية و فارق نقاط الخبز و يتم استلامها من خلال الشركة العامة لتجارة الجمله.

واوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح ان غالبية المتقدمين لمشروع جمعيتي المرحلة الرابعة والمستوفين لكافة الشروط وخاصة المساحه 30 متر والمسافة تبعد بين اقرب بقال تموينى اكثر من 500 متر مشيرا الى ان بين القريه والاخرى تبعد بمسافه 5 كيلو متر والمنزل والآخر 500متر .

و تابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح ان مشروع جمعيتي من المشروعات المهمه التي تقوم بتوفير فرص عمل للشباب ما بين فرصتين إلي ثلاثة فرص عمل للشباب وهو اكبر شبكة التجارة الداخلية لتوزيع السلع التموينية وفارق نقاط الخبز والسلع الحره وتشبع بالمجمعات الاستهلاكيه الصغيره.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح أن من يقبلون على هذا المشروع من الوافدين والمغتربين إلي مطروح مقارنة من أهالي البدو الذي يقبلون على انشاء مشروعات مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود.