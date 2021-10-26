الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الانتهاء بنسبة 100% من المعاينات المبدئية لمشروع جمعيتى لشباب الخريجين للمرحلة الرابعة فى مطروح

مشروع جمعيتى
مشروع جمعيتى

اكد المحاسب حسن كمال الشيباني وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح  انه تم الانتهاء من اجراء المعاينات المبدئية بنسبة 100%   لمشروع جمعيتي للمرحلة الرابعة  لشباب الخريجين واتم ارسالها لوزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مشروع جمعيتي برئاسه السيد احمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية .

 

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح  في تصريح خاص  للدستور انه تم ارسال  كشف للمتقدمين  إلي وزارة التموين  الذين تم استيفاء الشروط لمشروع جمعيتي خلال المرحلة الرابعة في المناطق الاكثر احتياجا وننتظر الاعتماد من خلال وزارة التموين حتي  يتم اجراء المعاينات النهائية لهم واستعدادا للتشغيل لتوفير السلع التموينية و فارق نقاط الخبز و يتم استلامها من خلال الشركة العامة لتجارة الجمله.

 

واوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح  ان غالبية المتقدمين لمشروع جمعيتي المرحلة الرابعة  والمستوفين لكافة الشروط وخاصة المساحه 30 متر والمسافة تبعد بين اقرب بقال تموينى اكثر من 500 متر مشيرا الى ان بين القريه والاخرى تبعد  بمسافه 5 كيلو متر والمنزل والآخر 500متر .

 

و تابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح  ان مشروع جمعيتي من المشروعات المهمه التي تقوم بتوفير فرص عمل للشباب ما بين فرصتين إلي  ثلاثة فرص عمل للشباب وهو اكبر شبكة التجارة الداخلية لتوزيع السلع التموينية وفارق  نقاط الخبز والسلع الحره وتشبع بالمجمعات الاستهلاكيه الصغيره.

 

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح أن من يقبلون على هذا المشروع من الوافدين والمغتربين إلي  مطروح مقارنة من أهالي البدو الذي يقبلون على انشاء مشروعات مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود.

مطروح المشروعات فرص عمل مشروع جمعيتي توفير فرص عمل للشباب فرص عمل للشباب الأكثر احتياجا المناطق الأكثر احتياجا شباب الخريجين

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

اتهامات لـ«فيسبوك» بالتعاون مع جماعات الإسلام السياسى والإخوان

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 26-10-2021

الانتهاء بنسبة 100% من المعاينات المبدئية لمشروع جمعيتى لشباب الخريجين للمرحلة الرابعة فى مطروح

دار جاليمار تطرح النسخة الفرنسية لكتاب «تاريخ الفلسفة»

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن.. اليوم

رابط حجز موعد تلقي لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

منى رجب

مريم ملاك.. قصة تفوق رغم التنمر

ماجد حبته

رد جميل تاريخى.. فى مزاد!

الحسين عبدالرازق

كرموا محمد صلاح!

مؤمن المحمدي

حسن عبد الحفيظ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "٢٤".. مفاوضات الحزب الوطنى مع الإرهابيين

القس. رفعت فكرى

أعطوا أبناءكم وقتًا

صور

تجميل ميادين القاهرة

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

«الإحصاء الفلسطينى»: الميزان التجارى سجل ارتفاعًا فى قيمة العجز 6% فى أغسطس

وزير إسرائيلى ينتقد قرار الحكومة تصنيف مؤسسات مجتمع مدنى فلسطينية «إرهابية»

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل إلى وقف البناء الاستيطانى