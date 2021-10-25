الإثنين 25 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار النفط تسجل أعلى مستوياتها بدعم شح الإمدادات

النفط
النفط

سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في عدة سنوات اليوم الإثنين قبل أن تستقر، بدعم من شح في المعروض العالمي وارتفاع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 46 سنتا لتسجل عند التسوية 85.99 دولار للبرميل بعد أن قفزت في وقت سابق إلى 86.70 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2018.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مستقرة عند 83.76 دولار للبرميل بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014 عند 85.41 دولار للبرميل.

وسجل الخام القياسيان كلاهما مكاسب بحوالي 20 في المئة منذ بداية سبتمبر. 

وارتفع الخام الأمريكي لتسع جلسات متتالية في حين صعد برنت لسبع جلسات.

وقالت لويز ديكسون، كبير محللي أسواق النفط في ريستاد إنريجي: "النقص الحاد في المعروض العالمي من الطاقة ما زال يكشر عن أنيابه في حين تواصل أسعار النفط مسيرتها الصعودية هذا الأسبوع، وهي نتيجة يأخذها المستثمرون في الحسبان بفعل الزيادة الجارية في الطلب على الوقود الذي يستنزف المخزونات العالمية وسط رد محدود في جانب العرض."

وقال جولدمان ساكس: إن انتعاشا قويا للطلب العالمي على النفط قد يدفع أسعار خام برنت فوق مستواها المتوقع لنهاية العام البالغ90دولارا للبرميل.

وقدر البنك: أن التحول من الغاز الطبيعي إلى النفط قد يساهم بما لا يقل عن مليون برميل يوميا في الطلب العالمي على الخام.

وبعد أكثر من عام من طلب راكد على الوقود، عاد استهلاك البنزين ونواتج التقطير إلى متوسطاته لخمس سنوات في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم.

وتلقى أسعار النفط دعما أيضا من مخاوف حيال نقص في إمدادات الفحم والغاز في الصين والهند وأوروبا، وهو ما يحفز على التحول إلى الديزل وزيت الوقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

النفط الوقود الولايات المتحدة خام برنت تكساس

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

فرصة.. تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة 2021| الرابط والخطوات

ننشر فعاليات اليوم الثاني من أسبوع القاهرة الرابع للمياه

فخر الأبراج الهوائية.. ماذا يكشف طالع محمد صلاح بعد تألقه مؤخرًا؟

مكافحة التهرب الجمركى بالأقصر تحرر محضر ضبط لكمية من السجائر والأدخنة

رئيس الجمارك يلتقى رؤساء محاور تطوير المصلحة وأعضاء تنفيذ الخطة الاستراتيجية

بعد إلغاء مد حالة الطوارئ.. جرائم لن تحال إلى محاكم أمن الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

منى رجب

مريم ملاك.. قصة تفوق رغم التنمر

ماجد حبته

رد جميل تاريخى.. فى مزاد!

الحسين عبدالرازق

كرموا محمد صلاح!

مؤمن المحمدي

حسن عبد الحفيظ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "٢٤".. مفاوضات الحزب الوطنى مع الإرهابيين

القس. رفعت فكرى

أعطوا أبناءكم وقتًا

صور

تجميل ميادين القاهرة

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

«الإحصاء الفلسطينى»: الميزان التجارى سجل ارتفاعًا فى قيمة العجز 6% فى أغسطس

وزير إسرائيلى ينتقد قرار الحكومة تصنيف مؤسسات مجتمع مدنى فلسطينية «إرهابية»

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل إلى وقف البناء الاستيطانى