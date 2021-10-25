الإثنين 25 أكتوبر 2021
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سياسي

رئيس «برلمانية حماة الوطن»: إلغاء حالة الطوارئ تأسيس الجمهورية الجديدة

النائب أحمد بهاء
النائب أحمد بهاء شلبي

 أكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاص بإلغاء مد حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات دليل على أمن واستقرار البلاد، ويؤسس للجمهورية التي تتطلع إليها مؤسسة الرئاسة والشعب المصري.

 وأضاف شلبي، في بيان له اليوم، أن قرار رئيس الجمهورية اليوم يؤكد أن الدولة المصرية الآن ليست في حاجة إلى مد حالة الطوارئ، وتنعم باستقرار لم تر مثيلا له منذ عقود، نتيجة وعي مجتمعي وشعب أصبح على يقين كامل بما كان يحاك له من مخططات، استهدفت إسقاط الدولة المصرية.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن قرار الرئيس السيسي، انعكاسا واضحا لحالة الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي، والتي جاءت بعد تضحيات كبيرة من الشهداء الأبطال التي قام بها رجال القوات المسلحة والشرطة للقضاء على الإرهاب. 

واختتم: "قرار الرئيس السيسي، يأتي ضمن رؤية شاملة للجمهورية الجديدة، تتأسس علي تعزيز احترام الحقوق والحريات، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإلغاء كل ما يقيد تنفيذها بشكل كامل".

 

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم،  إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

 وقال الرئيس السيسي في تدوينة عبر "فيس بوك": “يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد”.

 وتابع: “هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.. وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهدائنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار. ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر”.

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