أمل رمزى تثمن قرار إلغاء حالة الطوارئ: سيكون له مردود إيجابى على السياحة

ثمنت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مؤكدة أن الجهود التي بذلتها القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس، وبفضل سواعد أبنائها من رجال القوات المسلحة الشجعان، والشرطة المصرية، أتت بثمارها الناجحة والتي ساهمت في صدور مثل هذا القرار التاريخي تحت رؤية قائد شجاع حمى البلاد من الجماعات المتطرفة، ووقف وقفة قوية وطهر البلاد وحفظ أمن شعبها بكل إخلاص وتفان وعمل.

وأوضحت رمزي، في بيان لها، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورجال القوات المسلحة لم يبخلوا جهدا في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار مصر، ويعد هذا القرار إنجازا حقيقيا وكتابة جديدة لشهادة الانتصار التى حققتها الدولة على الإرهاب، ونجاح الجهود المصرية في مكافحته وتطهير الأرض التي حفظها الله وذكرها في القرآن من جرائم وفساد تلك الجماعات الإرهابية المتطرفة.

ولفتت أن هذا القرار سيكون له مردود إيجابي على قطاع السياحة في مصر، لا سيما في ظل استقرار الأوضاع ووجود بيئة ومناخ يسودهما الأمن والأمان، واللذان يعدان من أهم عناصر الجذب السياحي، مشيرة إلى أن هذا القرار يدعم الموقف المصرى أمام السائحين في جميع بلدان العالم، وأنها بلد الأمن والاستقرار.

وطالبت عضو مجلس الشيوخ، وزارة السياحة والآثار بضرورة استغلال هذا القرار في الترويج للسياحة من جديد، وعرض الإنجازات المشهودة التي حققتها مصر، لا سيما في مجال الأمن والاستقرار الوطني، مما سيساهم في تحقيق معدلات نمو إيجابية على قطاع السياحة.

وكان قد أعلن الرئيس: يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، قررت إلغاء مد حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .

وأكد: وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار.

وتابع: ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه، تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر.