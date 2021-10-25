نقيب الأطباء البيطريين: إلغاء الطوارئ يؤكد أن مصر مستقرة اقتصاديا وأمنيا

قال الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، إن إلغاء مد حالة الطوارئ بجميع أنحاء مصر لأول مرة منذ حوالى 40 عاما، يؤكد أن الوضع اقتصاديا وأمنيا أصبح مستقرا ولا يحتاج إلى مد حالة الطوارئ وانعكاسات لقوة وثبات الدولة المصرية نحو استكمال مسيرتها نحو التنمية.

وأوضح أن إلغاء الطوارئ سيساهم بشكل كبير فى تشجيع الاستثمار الأجنبى على توطين استثماره فى مصر، خاصة بالتزامن مع ما شهدته البلاد خلال الفترة الماضية من إنشاء بنية تحتية ضخمة، لتشجيع الاستثمار الداخلى والخارجى، والتوسع فى إنشاء صناعات متعددة وفى أماكن متفرقة داخل مصر.

وأشاد نقيب الأطباء البيطريين، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر لأول مرة، لافتا إلى أنه يُعد انعكاسا لما حققه الرئيس من انجازات فى ملف الحرب ضد الإرهاب، بالتزامن مع مسيرة التنمية على مستوى الجمهورية.