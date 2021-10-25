الإثنين 25 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا تحذر إيران باستخدام أدوات أخرى حال فشل المفاوضات النووية

روبرت مالي
روبرت مالي

أعلن روبرت مالي المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، أن المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي المتعثر لعام 2015 بين طهران والقوى العالمية بات في "مرحلة حرجة".

وأضاف روبرت مالي المبعوث الأمريكي الخاص بإيران أن فترة من "دبلوماسية أكثر توترا" لإنهاء الأزمة آخذة في الاقتراب الآن، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

وقال روبرت مالي اليوم الإثنين: "لا يمكن لنا أن ننتظر إلى الأبد غير مبالين إذا كنا نرى إيران تعمد إلى التسويف من ناحية، عندما يتعلق الأمر بالدبلوماسية، والإسراع من ناحية أخرى عندما يرتبط الأمر ببرنامجها النووي".

وحذر روبرت مالي المبعوث الأمريكي الخاص بإيران من أن الولايات المتحدة سوف تستخدم أدوات أخرى في حال فشل المفاوضات، دون أن يسهب في ذلك.

وأضاف: أن الصبر بدأ ينفد في ظل استمرار طهران في التلكؤ في استئناف المفاوضات في فيينا لإنقاذ الاتفاق متعدد الأطراف.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم: أن روبرت مالي المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، صرح للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف: إن الدبلوماسية "هي سبيل مفتوح، ولا يمكن أن يظل مفتوحا إلى الأبد بسبب الحقائق الفنية للبرنامج النووي الإيراني".

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، حذر رافائيل ماريانو جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن جهود مراقبة البرنامج النووي الإيراني المتنامي آخذة في التدهور. 

وفي الأسبوع الماضي أعرب رافائيل ماريانو جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن رغبته في زيارة طهران ولقاء المسئولين هناك خلال الأيام القادمة.

وفي وقت سابق، أكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، “رافائيل ماريانو جروسي”: أهمية استمرار روح التعاون والثقة المتبادلة مع إيران، وذلك خلال لقائه رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي.

روبرت مالي بإيران طهران الاتفاق النووى الولايات المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

فرصة.. تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة 2021| الرابط والخطوات

ننشر فعاليات اليوم الثاني من أسبوع القاهرة الرابع للمياه

فخر الأبراج الهوائية.. ماذا يكشف طالع محمد صلاح بعد تألقه مؤخرًا؟

مكافحة التهرب الجمركى بالأقصر تحرر محضر ضبط لكمية من السجائر والأدخنة

رئيس الجمارك يلتقى رؤساء محاور تطوير المصلحة وأعضاء تنفيذ الخطة الاستراتيجية

بعد إلغاء مد حالة الطوارئ.. جرائم لن تحال إلى محاكم أمن الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

منى رجب

مريم ملاك.. قصة تفوق رغم التنمر

ماجد حبته

رد جميل تاريخى.. فى مزاد!

الحسين عبدالرازق

كرموا محمد صلاح!

مؤمن المحمدي

حسن عبد الحفيظ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "٢٤".. مفاوضات الحزب الوطنى مع الإرهابيين

القس. رفعت فكرى

أعطوا أبناءكم وقتًا

صور

تجميل ميادين القاهرة

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

«الإحصاء الفلسطينى»: الميزان التجارى سجل ارتفاعًا فى قيمة العجز 6% فى أغسطس

وزير إسرائيلى ينتقد قرار الحكومة تصنيف مؤسسات مجتمع مدنى فلسطينية «إرهابية»

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل إلى وقف البناء الاستيطانى