الإثنين 25 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع استعدادات الأحياء لاستقبال موسم الشتاء

اجتماع عادل الغضبان
اجتماع عادل الغضبان

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعا لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال موسم الشتاء، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام.

وخلال الاجتماع وجه "محافظ بورسعيد " بالاستعداد المكثف من كافة الأجهزة المختصة لاستقبال موسم الشتاء، والتأكد من القدرة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحى ومتابعة كفاءة محطات الصرف أولا بأول، وإقامة مصارف لمياه الأمطار تستوعب الكميات الغزيرة من الأمطار، وذلك استعدادا لاحتمالية تساقط الأمطار بغزارة في موسم الشتاء القادم ومواجهة أي تغييرات في الأحوال الجوية .

واستعرض "محافظ بورسعيد" خطة المحافظة بشأن الاستعدادات لمواجهة الأمطار خلال فصل الشتاء واحتمالية وجود أمطار غزيرة، وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة والأزمات التي قد تنتج عن التغيرات المناخية المفاجئة، ووجه محافظ بورسعيد خلال الاجتماع باتخاذ عدد من الإجراءات ورفع درجة الاستعدادات القصوى.

وشدد على رؤساء الأحياء بتكثيف العمل من الآن لمواجهة آثار الأمطار وعمل خطة موسعة في كافة الأحياء للوقوف على كفاءة الشوارع ، والتأكد من كفاءة معدات الأحياء لاستخدامها في أعمال رفع وسحب المياه من الشوارع.

كما وجه "اللواء عادل الغضبان" خلال الاجتماع بإزالة كافة الإشغالات المتواجدة بالأحياء، ومنع عودتها مجددا، وتكثيف أعمال النظافة، للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة .

محافظ إعداد بحث إستعدادا لموسم الأمطار بورسعيد نظافة

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