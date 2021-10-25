الإثنين 25 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مكافحة التهرب الجمركى بالأقصر تحرر محضر ضبط لكمية من السجائر والأدخنة

الضبطية
الضبطية

حرر رجال مكافحة التهرب الجمركى بالأقصر والفروع (التزام تجارى) برئاسة محمد المغربى مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى بالأقصر بالتنسيق مع إدارة مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسة العميد سامح دسوقى مدير ادارة مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد محضر ضبط جمركى لكمية من السجائر والأدخنة ( المعسل) الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم وكمية من طوابع البندرول والأختام المزورة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .

فبناء على معلومات سرية من إدارة مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد بقيام أحد البائعين بمركز قوص- قنا بالاتجار وبيع السجائر الأجنبية الصنع غير الخالصة الضرائب والرسوم عن طريق تخزينها بالعقار الذى يسكن بة .

وتم استصدار إذن النيابة وتشكيل لجنة جمركية، حيث تم ضبط 204 خرطوشة سجائر مستوردة و 3296 علبة من أدخنة (معسل) وكمية من التبغ والمعسل الفرط و2 من الأختام وكمية كبيرة من طوابع البندرول بعضها مخصص لإلصاقها على السجائر والأدخنة المحلية والبعض الاخر مخصص لإلصاقها على السجائر والادخنة المخصصة للركاب القادمين من الخارج بالأسواق الحرة وماكينة وكاوية لحام، وكمية كبيرة من الكراتين والعلب الفارغة والمعدة للتعبئة والتغليف بالسجائر والأدخنة بغرض التهرب من اداء الضرائب والرسوم المقررة.

قرر عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 846 لسنة 2021 وتم تخزين المضبوطات والعرض على النيابة العامة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

ضبط النيابة الضرائب أمناء الشرطة على جابر لجنة مدير بيرة ختام الأقصر تشكيل خزينة نفي

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وائل لطفي

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