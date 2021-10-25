الإثنين 25 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائب التنسيقية: إلغاء حالة الطوارئ دليل أمن واستقرار مصر

النائب علاء مصطفي
النائب علاء مصطفي

أشاد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاص بإلغاء مد حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات.

وأضاف مصطفى، في بيان له اليوم، أن قرار رئيس الجمهورية اليوم يؤكد على أن الدولة المصرية الآن ليست في حاجة إلى مد حالة الطوارئ، مؤكدا أن الشعب المصري أصبح على يقين كامل بما كان يحاك له من مخططات، استهدفت إسقاط الدولة المصرية من قبل المنظمات المشبوهة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ ة، إلى أن هذا القرار يعبر عن حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها البلاد في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن هذا القرار جاء بعد تضحيات كبيرة من الشهداء الأبطال التي قام بها رجال القوات المسلحة والشرطة للقضاء على الإرهاب.

ووجه النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التحية لشعب مصر العظيم الذي كان داعما للرئيس السيسي والدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب حتى تنعم مصر بالأمن والاستقرار مرة أخرى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، "يسعدنى أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

هذا القرار الذي كان  الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .

وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهدائنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار.

ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.

فيس بوك السيسي القوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي تنسيقية شباب الأحزاب الرئيس عبد الفتاح السيس مد حالة الطوارئ قرار الرئيس عضو مجلس

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

فرصة.. تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة 2021| الرابط والخطوات

ننشر فعاليات اليوم الثاني من أسبوع القاهرة الرابع للمياه

فخر الأبراج الهوائية.. ماذا يكشف طالع محمد صلاح بعد تألقه مؤخرًا؟

مكافحة التهرب الجمركى بالأقصر تحرر محضر ضبط لكمية من السجائر والأدخنة

رئيس الجمارك يلتقى رؤساء محاور تطوير المصلحة وأعضاء تنفيذ الخطة الاستراتيجية

بعد إلغاء مد حالة الطوارئ.. جرائم لن تحال إلى محاكم أمن الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

منى رجب

مريم ملاك.. قصة تفوق رغم التنمر

ماجد حبته

رد جميل تاريخى.. فى مزاد!

الحسين عبدالرازق

كرموا محمد صلاح!

مؤمن المحمدي

حسن عبد الحفيظ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "٢٤".. مفاوضات الحزب الوطنى مع الإرهابيين

القس. رفعت فكرى

أعطوا أبناءكم وقتًا

صور

تجميل ميادين القاهرة

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

«الإحصاء الفلسطينى»: الميزان التجارى سجل ارتفاعًا فى قيمة العجز 6% فى أغسطس

وزير إسرائيلى ينتقد قرار الحكومة تصنيف مؤسسات مجتمع مدنى فلسطينية «إرهابية»

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل إلى وقف البناء الاستيطانى