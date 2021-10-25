نائب التنسيقية: إلغاء حالة الطوارئ دليل أمن واستقرار مصر

أشاد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاص بإلغاء مد حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات.

وأضاف مصطفى، في بيان له اليوم، أن قرار رئيس الجمهورية اليوم يؤكد على أن الدولة المصرية الآن ليست في حاجة إلى مد حالة الطوارئ، مؤكدا أن الشعب المصري أصبح على يقين كامل بما كان يحاك له من مخططات، استهدفت إسقاط الدولة المصرية من قبل المنظمات المشبوهة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ ة، إلى أن هذا القرار يعبر عن حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها البلاد في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن هذا القرار جاء بعد تضحيات كبيرة من الشهداء الأبطال التي قام بها رجال القوات المسلحة والشرطة للقضاء على الإرهاب.

ووجه النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التحية لشعب مصر العظيم الذي كان داعما للرئيس السيسي والدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب حتى تنعم مصر بالأمن والاستقرار مرة أخرى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، "يسعدنى أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .

وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهدائنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار.

ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.