هانى إبراهيم: قرار إلغاء الطوارئ دُرة على تاج أوضاع حقوق الإنسان بمصر

قال هانى إبراهيم، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ، يعكس رؤية القيادة السياسية لمقدرات مصر الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، فالرئيس بالقرار ينقل مصر من وضع الدولة ذات القانون الاستثنائي إلى وضع الدولة ذات القانون الطبيعي.

وأضاف إبراهيم، لـ"الدستور"، أن هذا القرار يشير إلى قوة ومتانة مفهوم سيادة القانون فى الدولة، ما يعكس أن هناك دولة ذات مؤسسات للعدالة قوية ودولة تتمتع بمؤسسات لإنفاذ القانون قوية ومستقرة، فهو قرار اُتخذ فى ظرف يعكس اختلاف مصر عن محيطها العربي والإفريقي، فهناك حالة عدم استقرار فى السودان وعدم توافق تام فى ليبيا، وتغييرات شديدة فى دول محيطة كمثل لبنان، وفى وسط المحيط العربى والأفريقي نجد أن مصر تتخلص من حالة الطوارئ التى كان يعتقد بعض أنها أحد أدوات السيطرة على الدولة.

وأكد أن مصر ترسل رسالة للعالم كله بأنها دولة مستقرة وقادرة على إنفاذ القانون، ولا تحتاج إلى وضع استثنائى، مضيفا أن القرار يأتى كدُرة على تاج أوضاع حقوق الانسان فى مصر، ويعزز رغبة المجموعات المنادية بدولة القانون وحقوق الإنسان، فى أنها تطلب المزيد من الاجراءات التى تحفظ حقوق الإنسان المصرى وكرامته وإحساسه بالمواطنة الكاملة التى كانت تنتقص منها حالة الاستنثاء التى عايشنها طوال فترة حكم الرئيس الأسبق مبارك ومنذ فترات طويلة وحتى الآن، مؤكدا أن قرار جليل وعظيم.

وكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

وتابع الرئيس السيسي: هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء، وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار.

واختتم بالقول: ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر.