الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنك المركزى اليمنى يحظر التعامل مع 8 شبكات لتحويل الأموال

البنك المركزي اليمني
البنك المركزي اليمني

حظر البنك المركزي اليمني، التعامل مع 8 شبكات لتحويل الأموال ضمن مساعيه لوقف التدهور الحاد في الريال اليمني.

 

وأصدر البنك المركزي اليمني، تعميمًا موجهًا إلى شركات ومنشآت الصرافة بالامتناع عن التعامل مع شبكات الحوالات المالية، من بينها شبكة "النجم" للحوالات الأوسع انتشارًا في اليمن.

 

وقال بيان البنك المركزي اليمني، إن هذا الإجراء جاء "نتيجة عمليات التفتيش الميداني، واستناداً إلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1995، والمعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1996، لتنظيم أعمال الصرافة".

 

ونوه البنك المركزي، إلى ضرورة الالتزام بالقانون وتعليمات البنك المركزي النافذة، مؤكداً أنه سيتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

 

كان البنك المركزي اليمني، قرر اليومين الماضيين الربط الشبكي لأنظمة الصرافين الآلية بالمركز الرئيسي في عدن، مع منح البنك صلاحيات كاملة للاطلاع على كافة بيانات العمليات التي تجريها شركات ومنشآت الصرافة، على أن تتم استكمال الإجراءات خلال شهر أكتوبر الجاري.

 

كما أوقف أكثر من 64 شركة صرافة في مسعى لكبح المضاربة بالعملية المحلية مقابل العملات الأجنبية.

 

ويواصل المركزي اليمني تنفيذ جولات تفتيش ميدانية بشكل دوري، للتأكد من التزام شركات الصرافة بعدم المضاربة بالعملة، والتقيد بتعليماته وتوجيهات الأخيرة؛ لمنع مزيد من التدهور في العملة المحلية.

 

وأفلحت هذه الإجراءات التي نفذها البنك المركزي، بعدن مؤخرا، عن تحسن ملحوظ في سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.

 

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي، الإثنين، تراجعاً لصالح الريال اليمني، بعد انخفاضه إلى 1240 ريال، فيما كان قبل أسبوعين قد وصل إلى حدود 1400 ريال.

 

كما تراجع سعر صرف الريال السعودي ليسجل 324 ريالا يمنيا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد أن كان قد اقترب من حاجز 370 قبل أسابيع.

 

وأكد البنك المركزي اليمني، أنه مستمر في تنفيذ جولاته الرقابية على محلات وشركات الصرافة، وإيقاف المخالفين منها حتى يعود الاستقرار إلى سوق الصرف، وينعكس على الحالة المعيشية للمواطنين.

اليمن البنك المركزي اليمني حظر تمويل شبكات

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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