أحمد أبوهشيمة عن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ: نتيجة جهد أمنى لسنوات طويلة

علق النائب أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وكتب أبوهشيمة، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «القرار ده نتاج عمل وجهد سنين كتير.. خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجميع الأجهزة الأمنية التي أعادت لمصر أمنها واستقرارها خلال سنوات صعبة واجهت فيها موجات من الإرهاب.. تحيا مصر».