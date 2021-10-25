نقيب الأشراف: إلغاء مد حالة الطوارئ يؤكد انتصار الدولة على الإرهاب

أشاد محمود الشريف، نقيب الأشراف، بإلغاء الرئيس السيسي بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد للمرة الأولى منذ سنوات.

وأكد نقيب الأشراف، في بيان الاثنين، أن قرار السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ، هو إعلانا رسميا بالانتصار على الإرهاب، ويؤكد أن مصر أصبحت واحة للأمن والأمان بفضل قيادتها الحكيمة، وشعبها العظيم ورجالها الأوفياء.

وأكد أن الجهود التى يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تمثل إنجازا غير مسبوق فى تحقيق التنمية، وتحقيق حياة كريمة للمواطنين، داعيًا الشعب المصري إلى التكاتف والوقوف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

ووجه نقيب الأشراف خالص التحية والتقدير لشهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم حتى تنعم البلاد بالأمن والأمان والاستقرار، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، ويوفق قادتها إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد.