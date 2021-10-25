بعد إلغاء الطوارئ.. عابد: السيسى يؤسس لجمهورية جديدة تنعم بالأمن والأمان

أشاد علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لافتًا إلى أن مصر باتت تنعم بالأمن والأمن فى عهده، وهو حريص دائما على توفير الأمن الذي افتقدناه لفترات طويلة.

أضاف النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، أن الرئيس السيسي يضع قواعد الجمهورية الجديدة التى طالما حلم بها المواطن المصري منذ عقود طويلة، وتحققت بفضل جهود الرئيس السيسي، الذي يوجد لديه إصرار وعزيمة على بناء دولة خالية من العشوائيات وأن يحيا فيها المواطن حياة كريمة، وقد رأينا المشروعات القومية التى تهدف إلى تنمية الحاضر والمستقبل.

أكد عابد أن الإنجازات الموجودة، الآن، على الأرض وفي كل مكان تؤكد أننا أمام قائد تاريخي واستثنائي لهذه الأمة ويقفز بنا إلى المستقبل بسرعة كبيرة نحو المستقبل وبناء الوطن.