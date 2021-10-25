«البدوي»: «إلغاء مد الطوارئ» أكبر دليل على نجاح جهود استعادة الأمن والأمان

رحب محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، بالقرار التاريخي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاص بإلغاء حالة الطوارئ بعموم البلاد، واصفًا إياه بأنه قرار تاريخي سيتوقف أمامه التاريخ كثيرًا بالترحاب.

وأضاف البدوي أن الشعب والجيش والشرطة نسيج وطني قوي استطاع العبور بمصر من الخوف إلى الأمن، ومن الفوضى إلى النظام والاستقرار، ومن مصير مجهول دبر له بليل، إلى مستقبل زاهر عماده إصلاح اقتصادي غير مسبوق وارتقاء بحالة الحقوق والحريات، وكذا تحقيق مبادئ شمولية المفهوم المصري لحقوق الإنسان، والارتقاء بحالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، جنبًا إلى جنب مع الحقوق المدنية والسياسية، كل هذا في وقت استطاعت فيه دحر عناصر الإرهاب الجبان وتطهير أرض مصر الآمنة من دنسه وشروره بتضحيات نفر من أبنائها المخلصين في الجيش والشرطة والقضاء وأيضًا من أبنائها المدنيين.

وقال البدوي إن هذا القرار التاريخي بإلغاء حالة الطوارئ في عموم البلاد هو لأكبر دليل على نجاح كافة مخططات وجهود استعادة الأمن والأمان والاستقرار في كل شبر من أرض مصر الغالية، ولا يمكن في هذا المقام أن ننسى جميع من بذلوا دمائهم الذكية في معركة مصر مع الإرهاب الجبان، واستئصال جذوره الي غير رجعة بإذن الله من أرضها الطاهرة، وأن هذا القرار لهو بمثابة ثمرة حقيقية لجهود الإصلاح على كافة المحاور، وبعد أن تضافرت الجهود وخلٌصت النوايا على هدف واحد فقط وهو حب مصر ، والعمل على استعادة مكانتها التي تستحقها بين كافة دول العالم الكبرى بتاريخها المشرف وارثها الحضاري والثقافي والاجتماعي ، وكذا حضارتها ومستقبلها المزدهران بمشاريع عملاقة وحياة كريمة لكافة أبنائها ، فمصر اليوم تقول للجميع ها هي تجربتي في سبع سنوات من العمل والجهد والعرق والبناء والتضحيات اقدمها للعالم لكي ابهره من جديد ، فهي تجربة تستحق أن يقف امامها العالم بالبحث والدرس لما فيها من نجاحات نأمل بأن تتحقق بكافة دول المنطقة العربية الشقيقة.