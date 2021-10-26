الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير صينى يتوقع انتعاشة قوية لرياضة هوكى الجليد فى مصر

رياضة هوكى الجليد
رياضة هوكى الجليد في مصر

توقعت “قناة سي جي تي ان” الصينية بانتعاشة قوية لرياضة هوكي الجليد في مصر رغم طقسها الدافيء.

 

وتابعت القناة التلفزيونية، في مشهد غير مألوف في مصر بطقسها الدافئ حتى فى فصل الشتاء، تنظيم لعبة هوكي الجليد في أحد مراكز التسوق بالعاصمة القاهرة، حيث كان اللاعبون المصريون والأجانب يحملون العصي ويرتدون الخوذات والزلاجات ووسادات الكوع والركبة والساق.

 

وكانت اللعبة جزءًا من حدث لممارسة لعبة هوكي الجليد لمدة ثلاثة أيام، (EIHE 2021)، والذي انطلق مساء أمس الأحد ونظمه عشاق هوكي الجليد المصريون والأجانب للترويج للرياضة في مصر.

 

ويتم تنظيم البطولة الودية EIHE 2021 بشكل مشترك من قبل فريق مصر لهوكي الجليد ، وهو فريق من الشباب المصريين الذين نشأوا ويعيشون في كندا والولايات المتحدة ، بالإضافة إلى  منظمة السياحة الرياضية الكندية ورابطة الصداقة.

 

وقالت نانسي عبد الهادي  من ضمن منظمي الحدث: هذا الحدث لتسليط الضوء ونوع من الترويج والتعريف باللعبة لدى الشعب المصري وهي رياضة  مشابه جدًا لرياضة كرة القدم التي يحبها المصريون كثيرًا"، كما تحمل الفعالية شعار "تشجيع الرياضات الشتوية في الدولة التي تشرق فيها الشمس دائماً".

 

وتضم البطولة الدولية الودية ثلاثة فرق مصرية من المواطنين ومزدوجي الجنسية وثلاثة فرق أجنبية مع لاعبين من دول مختلفة ، بما في ذلك سويسرا والسويد والولايات المتحدة وكندا وألمانيا واليابان 

 

وقال سكوت هاو ، ممثل رابطة الصداقة والمنظم المشارك للحدث : إن الحدث يهدف إلى زيادة الوعي بين المصريين بهوكي الجليد وتشجيع الاستثمار في هذا المجال ، متوقعا أن تدخل مصر عالم الرياضات الشتوية في المستقبل القريب. .

 

وأضاف: "في أماكن مثل أوروبا وأمريكا الشمالية ، تعتبر الهوكي رياضة شائعة،  لكننا نبحث عن البلدان التي تحول  في  برامج (هوكي)  وأضاف: "من وجهة نظرنا ، إنه لشرف كبير أن  اكون ضمن هذه المهمة".

 

وقال سليمان مصطفى ، أحد لاعبي الهوكي المصريين المولود في كندا ويقيم حاليًا في الولايات المتحدة ، كان يستعد لإحدى المباريات الودية: "أمل في يوم من الأيام أن نلعب في  الألعاب الأولمبية في الرياضات الشتوية بشكل عام".

 

وأضاف: "لقد تعلمت التزلج "، معربًا عن حبه لهوكي الجليد والأمل في شعبيتها في مصر.

 

وجذبت ألعاب هوكي الجليد العديد من المتفرجين في مول بالقاهرة ، بما في ذلك المصريين والأجانب.

 

وقال مارك بويتفين رجل الأعمال الكندي الذي يعمل ويعيش في مصر: إنه يدعم الرياضات الجليدية بشكل عام، بما في ذلك الكيرلنج والتزلج على الجليد والهوكي، وأضاف: "أود أن أرى يومًا ما مصر لديها فريق، سواء كان الهوكي أو الكرلنغ أو التزلج على الجليد أو حتى التزلج، لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية. 

 

وأقيم الحدث تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة  وحضره ممثلون عن الوزارة واللجنة الأولمبية المصرية وهيئة السياحة المصرية ، وكذلك السفير الكندي في مصر.

 

وقال شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية: إن مسؤولي الرياضة المصريين يعملون على إنشاء اتحاد للرياضات الشتوية وفرق وطنية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

 

وأضاف: "سيستغرق الأمر وقتًا وجهدًا ، لكن يجب على شخص ما أن يبدأ،  إذا لم يبدأ أحد ، فلن نصل إلى هناك أبدًا، فقد  بدأت كل رياضة من الصفر. 

 

وأضاف العريان: لقد بدأنا الآن نواة لتشكيل منتخبات وطنية تمثل مصر في الألعاب الشتوية.

قناة سي جي تي ان هوكي الجليد رياضة هوكي الجليد مصر رياضات شتوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

اتهامات لـ«فيسبوك» بالتعاون مع جماعات الإسلام السياسى والإخوان

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 26-10-2021

الانتهاء بنسبة 100% من المعاينات المبدئية لمشروع جمعيتى لشباب الخريجين للمرحلة الرابعة فى مطروح

دار جاليمار تطرح النسخة الفرنسية لكتاب «تاريخ الفلسفة»

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن.. اليوم

رابط حجز موعد تلقي لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

منى رجب

مريم ملاك.. قصة تفوق رغم التنمر

ماجد حبته

رد جميل تاريخى.. فى مزاد!

الحسين عبدالرازق

كرموا محمد صلاح!

مؤمن المحمدي

حسن عبد الحفيظ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "٢٤".. مفاوضات الحزب الوطنى مع الإرهابيين

القس. رفعت فكرى

أعطوا أبناءكم وقتًا

صور

تجميل ميادين القاهرة

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

«الإحصاء الفلسطينى»: الميزان التجارى سجل ارتفاعًا فى قيمة العجز 6% فى أغسطس

وزير إسرائيلى ينتقد قرار الحكومة تصنيف مؤسسات مجتمع مدنى فلسطينية «إرهابية»

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل إلى وقف البناء الاستيطانى