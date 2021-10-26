تقرير صينى يتوقع انتعاشة قوية لرياضة هوكى الجليد فى مصر

توقعت “قناة سي جي تي ان” الصينية بانتعاشة قوية لرياضة هوكي الجليد في مصر رغم طقسها الدافيء.

وتابعت القناة التلفزيونية، في مشهد غير مألوف في مصر بطقسها الدافئ حتى فى فصل الشتاء، تنظيم لعبة هوكي الجليد في أحد مراكز التسوق بالعاصمة القاهرة، حيث كان اللاعبون المصريون والأجانب يحملون العصي ويرتدون الخوذات والزلاجات ووسادات الكوع والركبة والساق.

وكانت اللعبة جزءًا من حدث لممارسة لعبة هوكي الجليد لمدة ثلاثة أيام، (EIHE 2021)، والذي انطلق مساء أمس الأحد ونظمه عشاق هوكي الجليد المصريون والأجانب للترويج للرياضة في مصر.

ويتم تنظيم البطولة الودية EIHE 2021 بشكل مشترك من قبل فريق مصر لهوكي الجليد ، وهو فريق من الشباب المصريين الذين نشأوا ويعيشون في كندا والولايات المتحدة ، بالإضافة إلى منظمة السياحة الرياضية الكندية ورابطة الصداقة.

وقالت نانسي عبد الهادي من ضمن منظمي الحدث: هذا الحدث لتسليط الضوء ونوع من الترويج والتعريف باللعبة لدى الشعب المصري وهي رياضة مشابه جدًا لرياضة كرة القدم التي يحبها المصريون كثيرًا"، كما تحمل الفعالية شعار "تشجيع الرياضات الشتوية في الدولة التي تشرق فيها الشمس دائماً".

وتضم البطولة الدولية الودية ثلاثة فرق مصرية من المواطنين ومزدوجي الجنسية وثلاثة فرق أجنبية مع لاعبين من دول مختلفة ، بما في ذلك سويسرا والسويد والولايات المتحدة وكندا وألمانيا واليابان

وقال سكوت هاو ، ممثل رابطة الصداقة والمنظم المشارك للحدث : إن الحدث يهدف إلى زيادة الوعي بين المصريين بهوكي الجليد وتشجيع الاستثمار في هذا المجال ، متوقعا أن تدخل مصر عالم الرياضات الشتوية في المستقبل القريب. .

وأضاف: "في أماكن مثل أوروبا وأمريكا الشمالية ، تعتبر الهوكي رياضة شائعة، لكننا نبحث عن البلدان التي تحول في برامج (هوكي) وأضاف: "من وجهة نظرنا ، إنه لشرف كبير أن اكون ضمن هذه المهمة".

وقال سليمان مصطفى ، أحد لاعبي الهوكي المصريين المولود في كندا ويقيم حاليًا في الولايات المتحدة ، كان يستعد لإحدى المباريات الودية: "أمل في يوم من الأيام أن نلعب في الألعاب الأولمبية في الرياضات الشتوية بشكل عام".

وأضاف: "لقد تعلمت التزلج "، معربًا عن حبه لهوكي الجليد والأمل في شعبيتها في مصر.

وجذبت ألعاب هوكي الجليد العديد من المتفرجين في مول بالقاهرة ، بما في ذلك المصريين والأجانب.

وقال مارك بويتفين رجل الأعمال الكندي الذي يعمل ويعيش في مصر: إنه يدعم الرياضات الجليدية بشكل عام، بما في ذلك الكيرلنج والتزلج على الجليد والهوكي، وأضاف: "أود أن أرى يومًا ما مصر لديها فريق، سواء كان الهوكي أو الكرلنغ أو التزلج على الجليد أو حتى التزلج، لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأقيم الحدث تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وحضره ممثلون عن الوزارة واللجنة الأولمبية المصرية وهيئة السياحة المصرية ، وكذلك السفير الكندي في مصر.

وقال شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية: إن مسؤولي الرياضة المصريين يعملون على إنشاء اتحاد للرياضات الشتوية وفرق وطنية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأضاف: "سيستغرق الأمر وقتًا وجهدًا ، لكن يجب على شخص ما أن يبدأ، إذا لم يبدأ أحد ، فلن نصل إلى هناك أبدًا، فقد بدأت كل رياضة من الصفر.

وأضاف العريان: لقد بدأنا الآن نواة لتشكيل منتخبات وطنية تمثل مصر في الألعاب الشتوية.