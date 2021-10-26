الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقرار سعر صرف الريال السعودى اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

الريال السعودي
الريال السعودي

يرصد "الدستور" أسعار الريال السعودي، اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، فى البنوك المصرية ، حيث شهد استقرارا لليوم الثاني على التوالي.

 

أسعار الريال السعودي اليوم


ووفقًا لآخر تحديث لأسعار العملات في البنك الأهلي المصري،  تراجع الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء مقابل 4.18 للبيع..


 
سعر الريال السعودي في البنك المركزي
واستقر سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما سجل الريال السعودي في بنك CIB 4.17  للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.
 
أسعار الريال السعودي 
كما شهد سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء، استقرار في بنك مصر،  وسجل نحو 4.18 جنيه للشراء، و 4.18 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي فى بنك قناة السويس نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.15 جنيه للبيع.

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الأسواق
وأنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة أمس الإثنين، باللون الأخضر ليعاود مكاسبه في ظل ارتفاع قطاعي البنوك والطاقة، مقابل تراجع الاتصالات والمواد الأساسية.
 
وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعاً بنسبة 0.35% بمكاسب بلغت 41.79 نقطة، وصل بها إلى مستوى 11,889.84 نقطة.


وتراجعت قيم التداول بنهاية التعاملات إلى 6.175 مليار ريال مقابل 7.59 مليار ريال، من خلال 178.562 مليون سهم مقارنة بـ 221.4 مليون سهم، بالجلسة السابقة.

 

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صندوق البنية التحتية  
وأعلن صندوق التنمية الوطني السعودي، عن تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.
 

وسيسهم الصندوق في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز تنمية مشاريع البنية التحتية في المملكة وتمكين مشاركة القطاع الخاص من الاستثمار بها، وذلك من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم بتعزيز جاذبية الفرص الاستثمارية لهذه المشاريع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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