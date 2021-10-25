فرح علي تُعلن انتهاء رحلتها مع قناة الزمالك.. وتودع جمهورها برسالة مؤثرة

بعد رحلة نجاح كبيرة على مدار عامين، أعلنت الإعلامية، فرح علي، مقدمة برنامج "أخبارنا" المعروض علي شاشة قناة الزمالك، انتهاء رحلتها كمقدمة للبرنامج، ومعلنة عن استعدادها لخوض تحد جديد.

ونشرت فرح علي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بوست أوضحت من خلاله انتهاء تجربتها كمقدمة برنامج "أخبارنا"، وودعت جماهير الفريق الأبيض برسالة مؤثرة، قائلة:"مسائكم خير وسعادة وفرح، جمهور الزمالك العظيم الوفي والعاشق للكيان والمساند للنادي تحت أى ظروف،عشت معكم أجمل أيام حياتي داخل جدران قناة الزمالك منذ بداية الحلم الذي أصبح حقيقة بحبكم ودعمكم للقلعة البيضاء".

وأضافت فرح خلال رسالتها :"علي مدار سنتين قدمت برنامج أخبارنا وكان ميلاد هذا البرنامج ونجاحه بفضل دعمكم وحبكم لي ومن أول يوم لي كان حلمي أن أكون لسان حال كل زملكاوي وأن أتحدث عن كل ما يشغل بالكم بوضوح وشفافية وتحقق الحلم ونلت ثقتكم وأصبحت واحدة منكم وأصبحتم أهلي وأحبتوني وعشقتكم".

وأشارت قائلة "اليوم تنتهي رحلتي الجميلة التي بدأناها معآ لأبدأ رحلة جديدة في حياتي المهنية وأتمني من الله عز وجل أن تكون رحلة ناجحة وموفقة"

واختتمت:" أشكركم من كل قلبي علي كلامكم الجميل ورسائلكم علي وسائل التواصل الاجتماعي والتي اقرأها رسالة رسالة فمحبتكم هي التي استمد منها طاقتي الايجابية التي تدفعني لأمام والنجاح وأشكر فريق العمل والزملاء الأعزاء داخل القناة وحقيقي كانت سنتين من أجمل سنين عمرى، الحمد لله علي ما فات، وبسم الله الرحمن الرحيم فى كل ما هو آت، توكلت علي الله".

وكانت قد حققت فرح على نجاحا فى الساحة الإعلامية وتعد من أبرز الوجوه الإعلامية في الوسط الرياضي، ولديها قاعدة جماهيرية كبيرة جدًا من عشاق نادي الزمالك والجماهير المصرية بشكل عام، ونجحت يومًا بعد يوم في تثبيت أقدامها وسط كوكبة من أبرز الإعلاميين الرياضيين في مصر والوطن العربي، فـ مميزاتها المهنية واحترامها لعقل المشاهد، كان لهما دور كبير في انتمائها للفئة الأولى من مقدمي البرامج الرياضية في مصر.