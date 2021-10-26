للمستحقين.. المستندات والأوراق المطلوبة حال وفاة صاحب المعاش

تساءل عدد من المواطنين عن الإجراءات الواجب اتباعها حال وفاة صاحب المعاش، حيث أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية أنه على المستحقين التوجه إلى المنطقة التأمينية التابعين لها، ويمكنهم صرف المعاش أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة مع إرفاق المستندات المطلوبة.

مستندات صرف معاش المتوفي

وتتضمن المستندات اللازمة لصرف معاش المتوفى ما يلي:

1- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

2- شهادة من جهة التعليم للأبناء الطلبة بما لا يجاوز مرحلة البكالوريوس أو الليسانس، بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 26 سنة في تاريخ الوفاة، وكذلك عدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.

3- صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل عالٍ بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 26 سنة في تاريخ الوفاة، وكذلك عدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.

4- صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل متوسط أو إعدادية بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 24 سنة في تاريخ الوفاة، وكذلك عدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.

5- صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.

6- بيان معتمد بالمعاش الآخر المستحق من الصندوق الآخر أو رقم الملف إذا كان المعاش الآخر مستحق من الصندوق الحكومى.

بينما جاءت مستندات الإخوة والأبناء للحصول على المعاش كالتالي:

- تقديم صور بطاقات الرقم القومي للحاصلين عليها من المستفيدين.

- في حالة التحاق البنات والأخوات والأبناء والأخوة الأقل من 21 سنة أو العاجزين عن الكسب أو بعمل أو مزاولة مهنة في تاريخ الوفاة يقدم المستندات الآتية:

- إذا كان العمل بالقطاع الحكومي أو العام يقدم مفردات المرتب عن شهر الوفاة وكذلك صورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة على تاريخ الوفاة من جهة العمل.

- إذا كان العمل بالقطاع الخاص يقدم بيانًا بأجر الاشتراك التأميني من مكتب التأمينات المختص أو من صاحب العمل إذا كان أكبر من الأجر التأميني.

- في حالة مزاولة مهنة يقدم بيان من مكتب التأمينات المختص بالصندوق الآخر بتاريخ بداية مزاولة المهنة.

- في حالة رغبة الأرملة بالانتفاع بالعلاج والرعاية الطبية يقدم طلب بذلك على النموذج المعد لذلك وعدد 2 صورة فوتوغرافية.