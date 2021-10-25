فخر الأبراج الهوائية.. ماذا يكشف طالع محمد صلاح بعد تألقه مؤخرًا؟

فترة من التألق يعيشها نجم مصر وليفربول محمد صلاح هذه الفترة، حيث أصبح حديث الصحف العالمية بعد المباراة التاريخية أمام فريق مانشستر يونايتد، والذي أحرز خلالها "هاتريك" تاريخي وساهم في صناعة هدف، لتنتهي المباراة بخمسة أهداف لصالح الريدز.

بعيدًا عن فنيات صلاح والتي لا يختلف عليها اثنين، يمكن لطالع علم الفلك أن تخبر بحالته الفنية الفترة القادمة مع المنتخب وفريق ليفربول الإنجليزي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي.

محمد صلاح.. ماذا يكشف طالع فخر برج الجوزاء؟

ينتمي فخر العرب إلي مواليد برج الجوزاء، حيث ولد لاعب ليفربول في الخامس عشر من يونيو عام 1992، والذي ينتمى إلى عائلة الأبراج الهوائية.

يعد برج الجوزاء أحد الأبراج الهوائية التي تنتمي إلى مواليد الفترة التي تقع ما بين يوم 21 من شهر مايو وحتى يوم 20 من شهر يونيو، حيث يحتل الجوزاء المرتبة الثالثة في تصنيفه بين الأبراج ويتأثر مواليده بكوكب عطارد.

ووفقًا لخبراء علم الفلك يتميز أصحاب الأبراج الهوائية بالذكاء والثقافة، وتكوين كثير من العلاقات، إضافة إلى التفكير العميق، كما أنهم يعشقون المغامرة.

كما يتسم أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية والمزاج المتقلب، إضافة إلى المرح، فهم يبحثون دائمًا عن السعادة والحب.

محمد صلاح

ويميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات فهم أشخاص اجتماعيين يجيدون التواصل والتفاهم بشكل جيد مع الآخرين.

على الصعيد المهني، يعيش مولود برج الجوزاء حالة من الاستقرار المادي والمعنوي، الأمر الذي يساهم في تحسن حالته الاجتماعية، وهذا ما يعيشه النجم محمد صلاح.