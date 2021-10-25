الإثنين 25 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كل ما تريد معرفته عن مرض الإنسداد الرئوي المزمن؟

الإنسداد الرئوي
الإنسداد الرئوي

يعتبر الانسداد الرئوي المزمن مرض رئوي ينتج عن انسداد المسالك الهوائية للرئتين مما يؤدي إلى مشاكل في التنفس. 

وعلى الرغم من أن مرض الانسداد الرئوي المزمن هو مرض تدريجي، إلا أن التشخيص والعلاج المبكر قد يبطئان من تقدمه، وقد يكون مرض الانسداد الرئوي المزمن معقدًا بسبب التهاب الشعب الهوائية المزمن أو انتفاخ الرئة، وفقًا لما ذكره موقع " medicinenet" الطبي.

كيف يؤثر الانسداد الرئوي على الرئتين؟

يتسبب تلف أنسجة الرئة بمرور الوقت في حدوث تغيرات جسدية في الرئتين وتصبح المسالك الهوائية مسدودة بمخاط سميك، يضعف قدرة أنسجة الرئة على التمدد، بسبب تلف أنسجة الرئة، فهذا التوافق الضعيف أو المرونة في الرئتين يعني أن الأكسجين لا يمكنه الوصول إلى المساحات الهوائية حيث يحدث تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الرئة. 

أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن:

ضيق التنفس هو العرض الأساسي لمرض الانسداد الرئوي المزمن، حيث يحدث مع الأنشطة اليومية وينتج عن المسالك الهوائية المسدودة والحويصلات الهوائية التالفة، حيث يتم امتصاص الأكسجين ويتم إطلاق ثاني أكسيد الكربون. 

تشمل أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن الأخرى الصفير وضيق الصدر والسعال المزمن، ويصاب الشخص بنزلات البرد والإنفلونزا بشكل متكرر، وينتج مخاطًا أو بلغمًا مفرطًا.

أشار الأطباء إلى أن التدخين السلبي يلعب دورًا مهمًا في التسبب في مرض الانسداد الرئوي المزمن، فحوالي 85٪ إلى 90٪ من جميع وفيات مرض الانسداد الرئوي المزمن مرتبطة بالتدخين. 

أضاف الأطباء أن نصف حالات تفاقم مرض الانسداد الرئوي المزمن ناتجة عن عدوى بكتيرية أو فيروسية، في حين أن بقية المسببات ناتجة عن عوامل بيئية. 

كما يمكن أن يؤدي التقليل من التفاقم وتجنب مسببات مرض الانسداد الرئوي المزمن إلى إبطاء تطور مرض الانسداد الرئوي المزمن.

الشعب الهوائية إلتهاب الشعب الهوائية نزلات البرد ضيق التنفس التدخين السلبى

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وائل لطفي

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