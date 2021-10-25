تعيين مصطفى عبدالخالق رئيسًا لجامعة سوهاج وعبدالناصر ياسين نائبًا له

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارًا رقم 473 بتعيين الدكتور مصطفى عبد الخالق عبد اللاه عطية رئيساً لجامعة سوهاج حتى بلوغ السن القانونية.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى عبد الخالق أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب البشري، قد تقلد العديد من المناصب الإدارية داخل الجامعة، بدأت بعمله مديرًا للمستشفيات الجامعية في عام٢٠٠٧م حتى عام٢٠١١م، ثم مديرًا لوحدة الضمان والجودة بكلية الطب حتى عام ٢٠١٤م، انتهت بقرار اعتماد الكلية، ثم وكيلا للكلية لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في عام ٢٠١٤م، وذلك حتى تعيينه قائما بعمل عميد الكلية في عام ٢٠١٦م حتى تاريخه.

كما أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين الأستاذ الدكتور عبدالناصر ياسين محمد نائبا لرئيس جامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب لمدة أربع سنوات.