محمد بن راشد وإبراهيم محمد صالح يبحثان مشاركة المالديف فى معرض «إكسبو»

أكد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن اجتماع ثقافات شعوب العالم وتاريخها وابتكاراتها ومشاريعها التنموية وفرصها الاستثمارية في موقع واحد ضمن "إكسبو 2020 دبي" يعزز من المردود الإيجابي للحدث العالمي الكبير.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها اليوم إلى مقر إكسبو 2020 دبي وخاصة جناح المالديف، والتقى خلالها إبراهيم محمد صالح، رئيس المالديف- وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية- وتبادلا الأحاديث الودية حول مجمل العلاقات الثنائية وروابط الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين، ومشاركة المالديف في معرض إكسبو، وما تمثله من فرصة لمزيد من التقارب على مختلف الصعد الاقتصادية والثقافية.

وتعرف الجانبان خلال الزيارة على أهم ما يقدمه الجناح الذي استوحى تصميمه من البيئة البحرية المحيطة بالدولة الواقعة في قلب المحيط الهندي، وما يطرحه أمام الزوار من ملامح رئيسية للتاريخ والثقافة والطبيعة الآسرية التي تتمتع بها جزر المالديف، في الوقت الذي يروي فيه الجناح أيضًا قصة تطور المالديف، والفلسفة التي تعليها دائمًا في مجال الحفاظ على البيئة وتجعلها هدفًا حاضرًا بقوة في أنشطتها كافة، وهو ما يتوافق مع محور "الاستدامة" التي يدعو لها معرض إكسبو ضمن المحاور الثلاثة التي تشمل كذلك محوري "التنقل" و"الفرص".