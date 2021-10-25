التحفظ على 84 أسطوانة بوتاجاز مدعمة قبل بيعها فى الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 84 أسطوانة بوتاجاز مدعمة سعة 25 كيلو جرام بحوزة سائق قبل بيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المقرر، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز السائق على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية، من ضبط سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى، أثناء استقلاله سيارة نقل محملة بكمية من أسطوانات البوتاجاز قبل بيعها في السوق السوداء بقصد التربح منها.

تم إلقاء القبض عليه وبتفتيش السيارة عثر على 84 أسطوانة بوتاجاز تجارية مدعمة سعة 25 كيلو جرام قبل بيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المقرر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.