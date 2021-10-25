الإثنين 25 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

غدًا.. «قومي المرأة» يستعرض تقرير التقدم في بنود اتفاقية السيداو

دكتورة مايا مرسي
دكتورة مايا مرسي

تعرض الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، رئيسة وفد مصر تقرير مصر حول التقدم المحرز في بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك خلال الجلسة الخاصة بعرض تقارير الدول حول التقدم المحرز في بنود الاتفاقية، وذلك فى إطار فعاليات اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والمنعقده حالياً فى مقر الأمم المتحدة بجنيف.

يضم وفد مصر المشارك من جنيف السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف ، والسفير محمود عفيفى نائب مساعد وزير الخارجية للمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية والمستشار سناء خليل عضو المجلس القومي للمرأة، فيما يضم وفد مصر المشارك من القاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس ممثلى وممثلات الوزارات والهيئات والمؤسسات المصرية.

مقر الأمم المتحدة المجلس القومي للمرأة المؤسسات المصرية تقنية الفيديو كونفرانس الدكتورة مايا مرسي المنظمات الدولية مصر الدائم لدى الأمم المتحدة التمييز ضد المرأة أشكال التمييز ضد المرأة

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