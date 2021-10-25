لليوم التاسع.. جهود متواصلة للبحث عن جثة طالب بنها

تواصل قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية جهودها لليوم التاسع على التوالي، بمساعدة الغواصين للتوصل لجثة الشاب محمد عزت، الطالب بالصف الثاني الثانوي، ابن قرية ميت العطار التابعة في بنها.

وشهدت قرية طحلة، التابعة لمركز ومدينة بنها بالقليوبية، غرق شاب يدعى محمد عزت، طالب بالصف الثاني الثانوي، حيث نزل للاستحمام بمياه النيل "فرع دمياط"، إلا أنه تعرض للغرق وجار أعمال البحث عن الجثمان منذ الأحد الماضي وحتى اليوم الإثنين.

قال عزت بلال إن نجله كان يدرس في المدرسة الصناعية بقرية طحلة، وهو في الأساس من قرية ميت العطار ببنها، وأنه تلقى خبر وفاة ابنه ليظل يبحث عنه لمدة 5 أيام متواصلة: "عايز أدفن ابني عشان يستريح"، لافتًا إلى أن ابنته توفيت قبل أسابيع قليلة، وجاءه اتصال هاتفي، يخبره بضرورة الحضور إلى قرية كفر طحلة المجاورة لقريته مسرعًا، لأن نجله لقي مصرعه غرقا بمياه فرع دمياط.