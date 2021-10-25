الإثنين 25 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 17 محضرًا متنوعًا فى حملات تفتيشية بزفتى

تموين الغربية
تموين الغربية

شنت مديرية التموين بالغربية حملة تفتيشية على مركز زفتى، أسفرت عن تحرير ١٧ محضرا متنوعا، حيث تم تحرير ٤ محاضر جنح عبارة عن (١ محضر جنح ضد صاحب مصنع أعلاف لحيازته ١ طن علف مواشي ونصف طن عليقة بدون فواتير أو بيانات وبدون ترخيص، ١ محضر جنح ضد مصنع صابون لحيازته ٣٠٠ كجم صابون سائل غير مدون عليه أى بيانات، ١ محضر جنح ضد صاحب مصنع حلويات لحيازته حوالي ٢٠ كجم من عبوات منتهية الصلاحية خاصة بمكسبات ألوان وروائح مانجو وجوز الهند وحوالي ٣ كجم حبوب شيكولاتة بدون بيانات، ١ محضر جنح ضد صاحب سوبر ماركت لحيازته ١٠ كجم كبدة بقري مشتبه في صلاحيتها، حيث إنها مسيلة وتصدر عنها رائحة كريهة) .

تموين الغربية

كما تم تحرير عدد ٦ محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الحرة، عدد ٦ محاضر عدم حمل شهادة صحية و١ محضر لمستودع غاز لعدم مزاولته النشاط وغلقه في المواعيد الرسمية .

وفي ذات السياق، تم تنفيذ حملة تفتيشية على الأسواق بالتعاون بين مديرية التموين ومديرية الصحة بطنطا ، وأسفرت الحملة عن ضبط ثلاجة بداخلها ٥٠٠ كجم جبن رومي منتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

تموين الغربية

وذلك تنفيذًا لتوجيهات طارق رحمي، محافظ الغربية، بتشديد الرقابة على الأسواق ومحتكري السلع وضبط الأسعار ومراقبة الأنشطة التجارية، وبناءً على تحريات الرقابة الإدارية ، تم شن الحملتين التفتيشيتين اليوم، بزفتى وطنطا تحت إشراف المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين.

كان محافظ الغربية قد وجه مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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