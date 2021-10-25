الإثنين 25 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

لقاءات وزيارات ميدانية موسعة لقافلة خريجى الأزهر ومجلة «نور» بطور سيناء

ندوات خريجي الأزهر
ندوات خريجي الأزهر

واصلت قافلة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، بالتنسيق مع المنطقة الأزهرية بجنوب سيناء وفرع المنظمة بجنوب سيناء، أنشطتها الدعوية والتثقيفية والاجتماعية التي نفذتها القافلة وإدارة مجلة “نور” الصادرة عن المنظمة، لنشر التوعية والتثقيف الديني وتوزيع المساعدات الاجتماعية لمدن المحافظة، حيث تم زيارة معاهد الطور الابتدائي والنموذجي ومعهدي وادي الطور الابتدائي والاعدادي ومدرسة العبور بوادي الطور، كما أجرت القافلة لقاءت مع أهالي شيوخ قبائل البدو.

شملت الفعاليات ندوات ولقاءات موسعة بالمكتبات عن الوسطية والاعتدال التي يتسم بهما الدين الإسلامي الحنيف والتحذير من الغلو والتطرف والتركيز على مكارم الأخلاق، والأخلاق الحميدة وندوة بمناسبة ميلاد رسول الله صلى اله عليه وسلم.

استقبل القافلة ورافقها الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية ورئيس المنظمة فرع جنوب سيناء، مضر نوار، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية، والأستاذ علاء عبد العظيم، الإداري بفرع المنظمة بجنوب سيناء. 

وشهدت القافلة توزيع سلسلة كتيبات تفنيد الفكر المتطرف الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، فضلا عن نسخ مجلة نور على الطلاب والطالبات.

من ناحية أخرى، عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، محاضرة بعنوان: "آثر التكفير على المجتمعات"، ألقاها الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق - المستشار العلمي للمنظمة، ضمن فعاليات مشروع صالون الوافدين الذي يعقد بمقر المنظمة الرئيس بالقاهرة لمجموعة من الطلاب الوافدين الدارسين بجامعة الأزهر الشريف.
ناقش خلالها الدكتور الهدهد أسباب التكفير، وآثاره المفسدة على المجتمعات، وبين أن أسباب التكفير مرجعها إلى الفهم المغلوط لنصوص الشرع الحنيف، مؤكدا أن هناك قاعدة ذهبية أغلقت باب التكفير غلقا تاما، وهي: "لا يخرجك من الإسلام إلا جحد ما أدخلك فيه"، فهي قاعدة عاصمة للدماء وتعمل على الحفاظ على تماسك المجتمع، وأن الحكم بالكفر شأنه القضاء فقط وباستشارة العلماء العدول. 
 

قافلة المنظمة العالمية الأزهر الشريف جنوب سيناء نشر التوعية والتثقيف الديني شملت الفعاليات

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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