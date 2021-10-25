الإثنين 25 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

«الإحصاء الفلسطينى»: الميزان التجارى سجل ارتفاعًا فى قيمة العجز 6% فى أغسطس

المركزي الفلسطيني
المركزي الفلسطيني

قال الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين، اليوم الإثنين: إن الميزان التجاري، سجل ارتفاعًا في قيمة العجز بنسبة 6% خلال شهر أغسطس من عام 2021.

وتابع الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين، في تقرير صدر عنه بخصوص النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر أغسطس 2021، "ذلك مقارنة مع الشهر الذي سبقه".

وأكد الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين، في تقرير صدر عنه بخصوص النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر أغسطس 2021، على أن ارتفع بنسبة 30% مقارنة مع شهر أغسطس من عام 2020، وبلغ العجز 421.3 مليون دولار أمريكي.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين، في تقرير صدر عنه بخصوص النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر أغسطس 2021، أن الصادرات ارتفعت خلال الشهر المرصود بنسبة 27% مقارنة مع شهر يوليو، كما ارتفعت بنسبة 41% مقارنة مع شهر أغسطس من عام 2020، وبلغت قيمتها 138.7 مليون دولار أمريكي.

وارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر أغسطس من عام 2021 ، بنسبة 28% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 93% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر أغسطس من عام 2021، كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 14% مقارنة مع الشهر الذي سبقه.

وبخصوص الواردات السلعية، فقد ارتفعت بنسبة 11%، مقارنة مع شهر يوليو، كما ارتفعت بنسبة 32% مقارنة مع شهر أغسطس من عام 2020، وبلغت قيمتها 560 مليون دولار أمريكي.

وارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر أغسطس من عام 2021 بنسبة 13% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وشكلت الواردات من إسرائيل 55% من إجمالي قيمة الواردات لشهر أغسطس من عام 2021، كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 7% مقارنة مع شهر يوليو.

فلسطين الميزان التجارى الصادرات الواردات الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين

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وائل لطفي

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«الإحصاء الفلسطينى»: الميزان التجارى سجل ارتفاعًا فى قيمة العجز 6% فى أغسطس

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