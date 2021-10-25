الإثنين 25 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بدء فعاليات المؤتمر الصحفى لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى

المؤتمر
المؤتمر

بدأت منذ قليل فعاليات المؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته السادسة بحضور عدد كبير جدا من الفنانين وأعضاء لجنة التحكيم وهي الدورة التي تحمل اسم الفنانة سميحة أيوب، ويرأسه شرفيا الفنان محمد صبحي، ورئيس المهرجان الفنان مازن الغرباوي .

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وأدار المؤتمر الصحفي الكاتب الصحفي والمخرج المسرحي جمال عبدالناصر، بينما تم عرض فيلم تسجيلي عن الفنانة سميحة أيوب جاء ذلك بحضور محمد بن يوسف سفير دولة تونس .

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وأعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن تفاصيل دورته السادسة من خلال المؤتمر الصحفي، والذي أقيم بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، في تمام السابعة مساء.

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وأعلن المؤتمر عن المكرمين وقوائم لجان تحكيم المسابقات المختلفة، والعروض المشاركة، والفائزون بمسابقات المهرجان النوعية، والورش التدريبية، والندوات والمؤتمرات وحفلات توقيع الإصدارات المقامة ضمن فعاليات المهرجان.

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أقيم المؤتمر بحضور الفنانة القديرة سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان، النجم الكبير محمد صبحي رئيس اللجنة العليا للمهرجان، إيهاب فهمي، محمد عبدالرحمن توتا، محسن منصور، طارق صبري، د. رانيا فتح الله المخرج عصام السيد، الناقدة فاطمة المعدول، السيناريست نادر صلاح الدين، د. سامح مهران، والدكتور أيمن الشيوي، والدكتور  فريد النقراشي، د. مصطفى سليم، د. مدحت الكاشف، الدكتورة عبير فوزى، والدكتورة إيمان عز الدين.

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يذكر أن المهرجان يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان في نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ.

محمد صبحى جنوب تونس فعاليات لجنة تحكيم جمال الفنانين قامة حفل صلاح الدين الرئيس كرم

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