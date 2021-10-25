أوائل الخريجين بالكليات العسكرية: جاهزون لتنفيذ أى مهام فداءً للوطن

أكد عدد من أوائل الخريجين بالكليات والمعاهد العسكرية جاهزيتهم لتنفيذ أى مهام يكلفون بها فداء للوطن، مشيرين إلى أن برامج إعداد وتأهيل الطلاب بتلك الكليات والمعاهد تعمل على بناء القائد العسكرى منذ اللحظة الأولى.

وقال الملازم مجدى محمد أبوالفرح، الأول على دفعته بالمعهد الفنى للقوات المسلحة، من محافظة المنصورة، إن الانضباط العسكرى ورفع اللياقة البدنية وحسن استغلال الوقت ركائز وعناصر أساسية فى حياة أبناء القوات المسلحة.

وأضاف أنه اختار الدراسة بالمعهد الفنى لتركيزها على بناء المقاتل على المستويين الفكرى والبدنى «وهذا من أهم العناصر التى يجب توافرها فى القائد العسكرى»، مشيرًا إلى أن التحدى الأكبر بالنسبة إليه كان فى الموازنة بين الدراسة المتخصصة والانضباط العسكرى وبين الحياة العادية.

وعن يومه أثناء الدراسة، ذكر أن يومه كان يبدأ بطابور اللياقة ثم الإفطار والتوجه إلى التدريبات العامة أو المتخصصة ثم تناول الغداء، والتدريب على الأنشطة المختلفة، وبعد ذلك تأتى المذاكرة وممارسة الرياضة، مؤكدًا أن الانضباط بالكليات العسكرية كفيل بتحويل أى طالب مدنى إلى شخصية عسكرية.

وأكد تطلعه لتطوير نفسه فى مجال تخصصه والعمل على قيادة وحدته ورفع كفاءتها لتنفيذ أى مهمة.

فيما قال الملازم طيار حازم عبدالسلام، الأول على دفعته بالكلية الجوية، ابن محافظة الإسكندرية، إنه كان يطمح من الصغر أن يكون ضابطًا بالقوات المسلحة، خاصة فى ظل اهتمامه بالرياضة والتفوق منذ سنواته الأولى.

وأضاف: «رغم كل شىء كانت البدايات صعبة، فنظام الكلية يضع الطلاب فى إطار شديد من الانضباط والنظام، وهو أمر صعب فى مراحله الأولى، لكنه مهم جدًا فى تدريب الطالب على اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب».

وواصل: «تعلمنا أثناء الدراسة كل شىء عن مراحل الطيران المختلفة، وصولًا للقتال فى الجو، لكنى أبدًا لا أنسى أول رحلة طيران لى لأنها جعلتنى أدرك مدى صعوبة أن يكون الشخص مسئولًا عن قيادة طائرة بمفرده ثم العودة بها بسلام».

وفى السياق ذاته، قال الملازم أحمد إبراهيم القمرى، الأول على دفعته بالكلية البحرية، إن الدراسة البحرية تتسم بصعوبات خاصة، على رأسها التدريب العملى، الذى يكون مختلفًا عن غيره من التدريبات.

وأضاف: «فى البحرية يتطلب التدريب العملى على ما تعلمناه نظريًا الوجود فى البحر، للتدرب على التعامل مع الظروف الصعبة وجميع القطع البحرية والمدمرات وغيرها، بكل ما تتسم به من تعقيد، وذلك فى ظروف جوية مختلفة، لكن كل ذلك ضرورى لصناعة المقاتل والضابط البحرى المؤهل لتنفيذ مهمته».