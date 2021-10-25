ننشر فعاليات اليوم الثاني من أسبوع القاهرة الرابع للمياه

عقدت جلسة فنية، اليوم، خلال فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه تحت عنوان «المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص»، لمناقشة آليات تمكين المرأة فى حل قضايا المياه الدبلوماسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال مشروع “الشراكة العالمية للمياه - البحر الأبيض المتوسط ” ، التابع لمركز جنيف للمياه، حيث تم استعراض السبل الفعالة لتحقيق أهداف تمكين المرأة للمشاركة في قضايا المياه.

كما تضمنت الجلسة عرضا لخطاب من شخصية نسائية بارزة في المنطقة، لتبادل الأفكار حول التحديات التي تواجه تمكين أكبر عدد من النساء صانعات القرار في مجال المياه وكيفية التغلب عليها، بمشاركة لجنة من السيدات أصحاب الخبرات الفعلية بالمنطقة لعرض الخبرات والدروس المستفادة من مسيرتهم المهنية.

وعقدت جلسة عن تأثير زيادة وتيرة الفيضانات المفاجئة والترسيبات المترتبة عليها على مآخذ إمدادات مياه الشرب، حيث ناقشت الجلسة تحليل المشكلات المختلفة التي تواجه مآخذ مياه الشرب على طول نهر النيل وتحديد الأساليب والطرق المناسبة للحد من مشاكل الترسيبات وأثرها على مآخذ إمدادات المياه، مما يؤثر بشكل إيجابي على تحسين فرص توصيل إمدادات المياه التي قد تتأثر بسبب هذه الترسيبات.

وناقشت الجلسة أيضا، تأثير هذه الطرق على تقليل الاشتراطات الواجب توافرها لعمليات معالجة المياه لأغراض الشرب، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الحديثة في إدارة الموارد المائية، وتم خلال الجلسة عرض أدوات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات الضخمة لتمهيد الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة واستدامة المياه المستقبلية.

كما ناقشت الجلسة التقنيات المبتكرة وغير التقليدية المستخدمة للترشيد والتنمية المستدامة للمياه والطاقة، منها التقنيات المستخدمة لأنظمة الري المطور وتقنيات استقطاب مياه الفيضانات المفاجئة واستخدمها كمصدر غير تقليدي للمياه العذبة، وكذلك التقنيات الحديثة المستخدمة لتنقية وترشيح المياه على ضفاف الأنهار.