الإثنين 25 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انطلاق فعاليات المنتدى الإفريقى الرابع لشباب المتخصصين فى مجال المياه

أسبوع القاهرة للمياه
أسبوع القاهرة للمياه

انطلقت فعاليات المنتدى الأفريقي الرابع لشباب المتخصصين في مجال المياه، اليوم، خلال أسبوع القاهرة الرابع للمياه، انطلاقاً من نجاح المنتدى الإفريقي في نُسخه الثلاث السابقة للشباب الأفارقة المتخصصين بالمياه في جذب أكثر من ٥٠٢٠ عضوًا من جميع البلدان الإفريقية.

كما أصبح المنتدى منصة هامة لبناء قدرات قادة المستقبل في إفريقيا في المجالات ذات الصلة بالمياه والزراعة، وصار المنتدى حدثًا سنويًا يتم عقده جنبًا إلى جنب مع هذا المؤتمر المرموق.

وعقد منتدى الاتحاد الأوروبي ومصر والاتحاد من أجل المتوسط، للاستثمار في قطاع المياه لعام ٢٠٢١ بمشاركة العديد من المنظمات والخبراء في مجال المياه، ممثلين لعدة دول من منطقة حوض البحر المتوسط والاتحاد الأوروبي. 

كما تناول المنتدى، طرق تعزيز وتكامل الاستثمارات في قطاع المياه من خلال برامج دعم التنمية للتعافي الاقتصادي من تداعيات انتشار فيروس كورونا ، كما تضمنت الفعاليات تبادل الخبرات والدروس المستفادة من تطوير وتنفيذ الخطط الاستثمارية لمشروعات المياه، وذلك في سياق مجابهة تغير المناخ، مع التركيز على الاستثمارات في مجالات تحلية المياه. 

وأكد المنتدي على ضرورة البدء في تطوير خارطة طريق إقليمية لتحسين وتطوير سياسات الاستثمار في قطاع المياه من خلال مناقشة الأولويات الإقليمية وآليات التنفيذ، وكيفية إنجازها من خلال الجهات المعنية. 

وفى مجال العلاقات المصرية الفنلندية، تم عقد أمسية تعزيز الشراكات في قطاع المياه بهدف دعم وتعزيز العلاقة بين شركات المياه الفنلندية والشركات المصرية من خلال عروض قدمتها الشركات الفنلندية المتخصصة في قطاع المياه لأحدث الحلول والتقنيات. 

الاتحاد الافريقي وزارة القاهرة أفريقيا الاتحاد الأوروبي اسبوع القاهرة حوض البحر المتوسط

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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