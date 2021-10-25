الإثنين 25 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس مجلس رئاسة ليبيا يشارك فى قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

محمد المنفي
محمد المنفي

حضر رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مساء اليوم، جانبًا من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، لمواجهة تحديات التغير المناخي، في العاصمة السعودية الرياض، التي افتتحها الأمير محمد بن سلمان آل سعود، بحضور عدد من الرؤساء الدول والحكومات.

وتأتي مشاركة ليبيا في القمة يمثلها وزير البيئة الليبي إبراهيم العربي منير، تأكيدًا لاهتمامها بالمبادرة من أجل تبنيها، بهدف الوصول إلى اقتصاد أخضر للحفاظ على الطبيعة من الاحتباس الحراري في كامل المنطقة العربية عامةً وليبيا خاصةً، للمحافظة على سلامة الأجيال القادمة، ولوضع رؤيا للإجراءات التنفيذية، التي تجعل من الاقتصاد الأخضر اقتصاد ذي طبيعة ربحية، ومنافع اجتماعية، تحقق الاستدامة وتجعل منه بديلاً للنفط الاقتصادي السائد في ليبيا والبلدان العربية.

ليبيا الشرق الأوسط مجلس الوزراء تنسيق السعودية اقتصاد

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