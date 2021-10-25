رفع 161 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من شوارع زفتى بالغربية

أعلنت رئاسة مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، أنه تم رفع نحو 161 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة.

وأوضح رئيس مدينة زفتى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى، متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

رفع 104 طن مخلفات وتراكمات أتربة في سمنود

كما أعلن رئيس مركز وسمنود بمحافظة الغربية، أنه تم رفع 104 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة والتخلص منها، وتمهيد ومسح الطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى بمشاركة معدات الوحدة المحلية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف رئيس مركز سمنود، أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالقرى، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

رفع 159 طن مخلفات وتراكمات أتربة في السنطة

كما نفذت رئاسة مركز ومدينة السنطة، بمحافظة الغربية، حملة تم خلالها رفع نحو 159 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وحملة لصيانة وإصلاح أعطال الأعمدة الكهربائية، ورفع كفاءة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عدد من قرى المركز بجانب المدينة.

وأشرف رئيس مركز ومدينة بسيون، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 32 كشافًا وتركيب 5 كشافات جديدة في نطاق عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة في بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

نائب محافظة الغربية يوجه بمتابعة حملات الصيانة والنظافة

وشدد الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على متابعة أعمال الصيانة أولًا بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ، موضحًا أن الدولة تولي اهتماما برفع كفاءة منظومة النظافة والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات وإعادة تدويرها من خلال التوسع في إقامة محطات وسيطة لتجميع وفرز المخلفات ومصانع لتدوير القمامة، حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين والحد من التجمعات العشوائية للقمامة بالشوارع.