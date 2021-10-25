الإثنين 25 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

الشوفان والخضار.. أطعمة تساعدك على حرق دهون البطن

حرق دهون البطن
حرق دهون البطن

يمكن للطعام الصحي والنظام الغذائي أن يضعك على المسار الصحيح لحرق الدهون من بطنك والمساعدة في تقوية وتحديد عضلات البطن للحصول على بطن نحيف ومتناسق.

 ونستعرض لكم في السطور التالية أبرز هذه الأطعمة وفقًا لموقع casper.

دقيق الشوفان

هو طعام شهي للغاية سيبقي معدتك ممتلئة  لساعات، كما أنه منخفض السعرات الحرارية إلى حد ما، وعند استخدامه في نظامك الغذائي للتخسيس تأكد من استخدام الشوفان العضوي الخام، ولا تضيف الكثير من السكر أو الخلطات غير الصحية إلى دقيق الشوفان. 

اللوز

من الأطعمة الشهية الأخرى التي تساعدك علي فقدان الوزن، أستخدم  حفنة من هذه المكسرات لجعل الوجبة الخفيفة المثالية وتقليل الدهون في البطن، كما أن اللوز ملئ بالألياف والبروتين والدهون الصحية التي تقلل من مستويات الجوع وتساعدك على الشعور بالشبع والرضا لفترة أطول من الوقت. يمكنهم أيضًا خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

زيت الزيتون

يعتبر بديلاً أكثر صحة للزبدة والزيوت الدهنية ويمكن أن يساعدك على تقليل السعرات الحرارية والدهون لفقدان المزيد من الوزن بسرعة، كما  يحتوي زيت الزيتون على أحماض دهنية أحادية غير مشبعة والتي تعتبر من الدهون الغذائية الصحية.

البيض 

يحتوي على وفرة من البروتينات والفيتامينات، وتحتوي على حوالي سبعين سعرًا حراريًا للقطعة الواحدة، ويعد  تناول بيضة أو اثنتين على الإفطار أو وجبة خفيفة في منتصف النهار مجرد لمحة صغيرة على عدد السعرات الحرارية اليومية ، لكنه يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع لساعات.

الجريب فروت

يمتلئ الجريب فروت بفيتامين أ وفيتامين ج والألياف والبوتاسيوم، وتساعدك هذه العناصر الغذائية على إنقاص الوزن والتخلص من الدهون في بطنك بسرعة، كما يمكن أن يكون الجريب فروت أيضًا فعالًا للغاية في مساعدتك في الحفاظ على صحة قلبك.

التوت

إذا كنت ترغب في تناول حلوى ولكنك تحاول الابتعاد عن الأطعمة الدهنية والسكرية ، قم برمي بعض التوت في الخلاط لعمل عصير فواكه لذيذ ومغذي،  فيحتوي التوت على كمية وفيرة من الألياف والفيتامينات التي تساعدك على حرق المزيد من الدهون والشعور بالطاقة على مدار اليوم.

اللحوم الخالية من الدهون

تعد اللحوم الخالية من الدهون بديلاً رائعًا وصحيًا للحوم التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون التي تلتهم عدد السعرات الحرارية اليومية وتسد الشرايين، و تحتوي هذه اللحوم الصحية على الكثير من البروتينات المغذية ويمكن أن تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول من الوقت.

الخضار الخضراء

تمتلئ الخضار الخضراء بالفيتامينات والمعادن والألياف الصحية، وتستهدف هذه المكونات دهون بطنك لتقليلها وتساعدك على إنقاص الوزن بسرعة.

حرق دهون البطن التخسيس أطعمة تشاعدك علي حرق دهون البطن الشوفان للتخسيس فوائد الخضروات والرجيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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