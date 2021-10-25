الإثنين 25 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

● الدكتور منصور حسن أحمد حسن، رئيسًا لجامعة بني سويف.

● الدكتور مصطفى عبدالخالق عبداللاه عطية، رئيسًا لجامعة سوهاج.

● الدكتور عبدالناصر محمد حسن يس، نائبًا لرئيس جامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب.

● الدكتور عرفة صبري جمعة حسن، نائبًا لرئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث.

● الدكتور محمد فاروق عبدالسميع علي، نائبًا لرئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب.

● الدكتورة إيمان بكر محمد خضر، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة القاهرة.

● الدكتور رضا عبدالوهاب أحمد، عميدًا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة.

● الدكتورة صفاء صلاح إسماعيل عبدالعال، عميدًا لكلية التمريض جامعة حلوان.

● الدكتور الشحات سعد محمد، عميدًا لكلية التربية جامعة دمياط.

● الدكتور ياسر محمد السيد عبدالعزيز، عميدًا لكلية التجارة جامعة دمياط.

● الدكتور محمد إبراهيم عبدالحميد إبراهيم، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة بنها.

● الدكتورة سحر توفيق نسيم محمد، عميدًا لكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة المنصورة.

● الدكتور مجدي زكريا رشاد محمد، عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة.

● الدكتور فايز فاروق إبراهيم فرج، عميدًا لكلية العلاج الطبيعي جامعة كفر الشيخ.

● الدكتور طه أحمد إسماعيل، عميدًا لكلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ.

● الدكتور عبدالحليم مصطفى عبدالمنعم عكاشة، عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ.

 

جامعة القاهرة الفيوم جامعة بني سويف مصطفي جامعة الحاسبات والمعلومات بكر الحمى شئون التعليم والطلاب كلية التربية رئيس جامعة الفيوم التعليم وزير التعليم العالي الذكاء الاصطناعي لشبونة خالد عبدالغفار كلية التجارة قرارات جمهورية

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