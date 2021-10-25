رئيس لجنة المبيدات بالزراعة يطالب بمكافحة الغش والتهريب

طالب الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة بضرورة تكاتف جميع الشركات العاملة فى السوق الزراعى للتصدى لظاهرة غش وتهريب المبيدات باعتبارها قضية أمن قومى.

وأكد «عبد المجيد» خلال مؤتمر مكافحة غش وتهريب المبيدات أنها ظاهرة كارثية تضر باٌتصاد القومى للدول لكونها تجارة غير مشروعة وطبقا للبيانات ولإحصائيات عالمية يصل حجم هذه التجارة فى العالم إلى مايعادل 1,6 تريليون دولار سنويا وتمثل المبيدات المقلدة والمهربة منها نسبة 22 % من إجمالي حجم التجارة غير المشروعة.

وأشار خلال ندوة مكافحة ظاهرة غش وتهريب المبيدات التي عقدت اليوم أن هذه الأنواع غير السليمة وغير الأمنة من المبيدات يتم تداولها فى الخفاء بعيدا عن السوق الرسمية للدول وتضر الزراعة وصحة الإنسان فضلا عن الخسائر التى تلحق بالمزارعين وأصحاب المشروعات الزراعية وتلاشى أى فرص.